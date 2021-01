"Milionerzy". Było pytanie za pół miliona o filmy, była też niepewność i rezygnacja. Poznaj prawidłową odpowiedź

Program "Milionerzy" od lat dostarcza widzom porządną dawkę wiedzy i rozrywki. Uczestnicy teleturnieju biorą udział w grze o milion złotych. Niestety, droga do wielkiej wygranej bywa okupiona trudem, a tylko nielicznym udaje się osiągnąć sukces. Powtórki programu są świetną okazją do tego, by przypomnieć sobie zarówno te najciekawsze, jak i najbardziej kłopotliwe pytania. W 342. odcinku szóstego sezonu Hubert Urbański zadał bowiem pytanie o filmy.

"Milionerzy". Krzysztof Komenda skomponował muzykę do wszystkich tych filmów, ale jeden z nich wyreżyserował kto inny niż pozostałe. Który?

A: "Nóż w wodzie"

B: "Matnia"

C: "Niewinni czarodzieje"

D: "Dziecko Rosemery"

Pani Hanna Przydatek z Poznania, dobrnęła aż do pytania za pół miliona złotych, zachowując przy tym ostatnie koło ratunkowe, a mianowicie "telefon do przyjaciela". Dotychczas uczestniczka podejmowała ryzyko, które opłaciło jej się na wcześniejszych etapach gry. Tym razem stawka była już bardzo wysoka, a pytanie nie należało do najłatwiejszych.

Który z pośród wymienionych filmów wyreżyserował ktoś inny? Jaka jest poprawna odpowiedź?

Pani Hanna nie wiedziała, kto wyreżyserował podane w odpowiedziach filmy. Przyznała, że kojarzy dwa spośród wymienionych, czyli A "Nóż w wodzie" oraz "Dziecko Rosemary" jednak ta wiedza, nie była wystarczająca do tego, by wytypować, któryś z wariantów. Hubert Urbański wspomniał uczestniczce, że wciąż ma do dyspozycji ostatnie koło ratunkowe, jednak ta odrzekła, że jej przyjaciel pod telefonem raczej niewiele by pomógł. Pani Hanna przemyślawszy swoją decyzję, zdecydowała się opuścić studio z dotychczasową sumą 250 tysięcy złotych.

Na koniec uczestniczka przyznała, że gdyby zaryzykowała, obstawiłaby odpowiedź D "Dziecko Rosemery". Okazało się, że w porę wycofała się z gry, bowiem prawidłową odpowiedzią na to pytanie, był wariant C "Niewinni czarodzieje".