"Sanatorium Miłości". Edward nie wzbudził sympatii internautów. "Trudny charakter". W zadaniu podpadł też uczestnikom

W niedzielę widzowie zobaczyli w TVP drugi odcinek "Sanatorium miłości". Powoli wychodzi na jaw, na co stać kandydatów najnowszej edycji. Szczególną uwagę przyciąga Edward, który zawsze ma najwięcej do powiedzenia, co niekoniecznie podoba się reszcie emerytów i widzom.

REKLAMA

"Sanatorium miłości". Edward podpadł widzom

W weekend został wyemitowany w TVP drugi odcinek "Sanatorium miłości". Jednym z zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy, był wyścig na spływie kajakowym. Gdy nadszedł moment podziału na dwie drużyny, Edward od razu stwierdził, że nie zamierza angażować się w zabieganie o miejsce. Inni seniorzy byli zdecydowanie bardziej entuzjastycznie zastawieni do zadania.

Niech się poprzepychają, co to za problem - powiedział do Haliny.

"Sanatorium miłości". Iwona opowiada o intymnych relacjach z 81-letnim partnerem

Po wyborze członków drużyny, uczestnicy znaleźli się w kajakach. Gdy jedna z kobiet zwróciła Edwardowi uwagę, że ten zahacza ją wiosłem, on nic sobie z tego nie zrobił.

Z tyłu nie mam oczu, myślałem, że ty będziesz patrzyła na mnie.

Inni emeryci szybko zareagowali na odzywkę Edwarda i zasugerowali, że jak wciąż będzie się tak zachowywał, to wyrzucą go z kajaka. Halina jasno dała do zrozumienia, że nie przepada za mężczyzną.

Jak ktoś ma większą praktykę w wiosłowaniu i mi to mówi, to ja to toleruje i się dostosowuje, a on jest raczej taki trochę oporny - powiedziała poirytowana uczestniczka.

Uczestnicy musieli ścigać się do mety. Podczas konkurencji Edward ponaglał swoją ekipę, jednak oni zgodnie stwierdzili, że ten potrafi każdemu zwracać uwagę, a sam nie wykonuje zadania najlepiej.

Zawsze jak jest egoista, to wszyscy są niedobrzy, tylko on jest dobry - zwróciła uwagę Anna

No i się robiła niefajna atmosfera - dodała Jadwiga.

Ciężko mu będzie znaleźć kogoś, skoro charakteru nie zmieni - skomentowała Halina.

Ostatecznie drużynie nie udało się wygrać. Grupa stwierdziła, że to Edward nie współpracował, on z kolei tłumaczył, że wykonał zadanie najlepiej jak umiał.

Ja nie umiem przegrywać, ciężko to przyjąć, jak się wkłada w to całe serce - stwierdził.

"Sanatorium miłości". Wiesław chwali się Halinie wysoką emeryturą. Mina Haliny bezcenna

Podobnego zdania byli widzowie, którzy niemal zgodnie twierdzili, że Edek ma trudny charakter.

Ech, ten Edek despotyczny. Trochę pokory mu brakuje.

Edek trudny charakter, nie da sobie nic powiedzieć, wszystko wie najlepiej. Więcej luzu i zabawy.

Edek tak zacietrzewiony, że aż śmieszny. Nadął się chłop, napuszył. A tak na serio, nie sądzę, żeby kogoś tu znalazł ani poza programem. Niestety ciężki typ, szukający raczej podnóżka niż kobiety do kochania - komentowali fani programu.

Zobacz też: "Sanatorium miłości". Oburzające słowa Edwarda o figurze kobiet. "Czuję ogromny niesmak po pana wypowiedzi"