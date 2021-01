"Milionerzy". Co mają w Herbie Gryfice? Uczestniczka zaryzykowała 20 tysięcy złotych

Program "Milionerzy" od lat emitowany jest na antenie TVN-u i należy do najchętniej oglądanych teleturniejów w Polsce. Uczestnicy biorą udział w grze o milion złotych. Niestety, droga do wielkiej wygranej bywa okupiona trudem, a tylko nielicznym udaje się osiągnąć sukces. Aby zdobyć tytułowy milion należy poprawnie odpowiedzieć na dwanaście pytań, co dotychczas udało się tylko wąskiej grupie szczęśliwców. "Milionerów" możemy oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:55. W powtórce 341. odcinka szóstego sezonu Hubert Urbański zapytał o to, co mają w herbie Gryfice.

"Milionerzy". Łódź ma w herbie łódź, Dąbie-liść dębu, a Gryfice?

A: "gryf gitary"

B: "Gryficę Gnildę"

C: "wyżła gryfona"

D: "lwa z elementami orła"

Pani Hanna Przydatek z Poznania błyskawicznie przebrnęła przez pięć pierwszych pytań, zachowując przy tym wszystkie koła ratunkowe. Jednak gdy Hubert Urbański zapytał uczestniczkę o to, co znajduje się w herbie Gryfic, kobieta potrzebowała chwili do namysłu. Pani Hanna w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na odpowiedź D "lew z elementami orła". Przyznała bowiem, że kojarzy, iż w mitologii pojawiło się mityczne zwierzę odpowiadające powyższemu opisowi. Na drodze dalszej analizy, uczestniczka wykluczyła odpowiedź B "Gryfica Gnilda", uzasadniając, że bardziej przywodzi jej na myśl abstrakcyjną postać niepasującą do herbu.

Po chwili dłuższego namysłu pani Hanna postanowiła zaufać swojej intuicji i zaznaczyć odpowiedź, na którą w pierwszej kolejności zwróciła uwagę, a mianowicie wariant D "lew z elementami orła". Ryzykując, wybrała prawidłową odpowiedź, dzięki czemu wygrała 20 tysięcy złotych i mogła walczyć o drugą sumę gwarantowaną.