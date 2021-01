"Love Island". Internauci obwiniają Olę o rozstanie Julii i Dominika. "Otwórz oczy Jula". Szybko się do tego odniosła

W czwartek Julia i Dominik z "Love Island" wrzucili na swoje konta na Instagramie post, w którym oświadczyli, że zakończyli swój prawie trzymiesięczny związek. Fani zaczęli analizować i uznali, że jednym z powodów rozstania może być obecność w życiu Julii Oli - koleżanki z programu.

Ola z "Love Island" obwiniania przez internautów

Kilka dni temu Dominik i Julka z "Love Island" poinformowali o rozstaniu. Ich posty sugerowały, że obydwoje nie mają do siebie żalu, a w ich związku więcej było radości niż łez. Zgodnie stwierdzili też, że uświadomili sobie, że najzwyczajniej do siebie nie pasują, dlatego musieli podjąć trudną decyzję. Okazuje się, że największym wsparciem dla Julki była wówczas inna uczestniczka show - Ola, która specjalnie przyjechała do koleżanki z innego miasta.

W najtrudniejszych chwilach miałam przy sobie @gracja_kruszynska , @olciak_ i innych moich najlepszych przyjaciół. Wszyscy byliście dla mnie wsparciem, a w takich chwilach - zdaje sobie sprawę, jakie mam szczęście, że mam tak niesamowitych, dobrych i uczciwych przyjaciół. Oli bardzo dziękuję za to, że przyjechała z Poznania do Warszawy, aby być przy mnie w najgorsze noce. To wspaniałe uczucie, gdy ludzie, którym ufam są przy mnie, tak jak wy wszyscy - napisała Julia w komentarzu.

"Love Island". Zwycięzcy programu rozstali się. Julia zabrała głos

Pod postem, w którym Julka poinformowała o rozpadzie związku fani pisali komentarze świadczące o sporym zaskoczeniu. Niektórzy od razu znaleźli winnego - zarzucali Oli, że mogła mieć swój udział w rozstaniu przyjaciółki i Dominika.

Coś mi tu śmierdzi Olą. Chyba za dużo Oli w tym związku było, a za mało Domingesa?

Julka, Julka, wiadomo różnie to w życiu. Ale też uważaj na fałszywych "przyjaciół", bo aż uszy bolą, jak Ola się ciebie pyta, kto jest twoją najlepsza przyjaciółka. Omg, serio? Widać, że chce się wkupić w Twoje towarzystwo.

Czyżby Ola pomogła w decyzji? Otwórz oczy Jula, od początku w programie widać, że z nią lepiej blisko nie być, a teraz po zerwaniu z Rafałem zauważyła, że przy tobie i twoich znajomych ma szanse na upragnioną "sławę”. Wszystko śmierdzi na kilometr - radzili internauci.

Sama Ola odniosła się do sprawy. Stwierdziła, że nie spodziewała się fali krytyki, która na nią spadła i to nawet dla niej "za dużo".

Wcześniej się do was nie odzywałam, bo było mi zwyczajnie przykro, jak to przeczytałam. Oczywiście chodzi o Julkę i Dominika. Tam jakaś część osób w komentarzach zaczęła obwiniać mnie. Ja rozumiem, że nie każdy musi mnie lubić, ja to szanuje, ale zastanawia mnie, dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści. Dla mnie to serio jest za dużo, bo ja mówiłam, że to po mnie spływa, ale to, co zaczęliście wypisywać, to przerosło nawet mnie. Tak jak Julka nawet powiedziała, w Wielkiej Brytanii cztery osoby po "Love Island" popełniły samobójstwo przez hejt - mówiła na swoim InstaStory.

Uczestniczka wyjaśniła, że relacja, która ją łączy z Julką jest prawdziwa i szczera z jej strony. Przyznała też, że to właśnie koleżanka była dla niej największym wsparciem gdy rozstała się z Rafałem - chłopakiem, którego poznała w "Love Island".

A odnośnie tych spekulacji, że ja jestem przyjaciółką Julki, bo ma więcej followersów, to przypomnę wam, że my się zaczęłyśmy dogadywać dobrze od pierwszego odcinka i przez cały program, gdzie nie wiedziałyśmy nic o sobie i teraz to kontynuujemy. Jak ja byłam w ciężkich chwilach, to ona mnie wspierała, potrafiła przyjechać do Poznania. Jak ona była w ciężkiej sytuacji, ja potrafiłam rzucić wszystko i przyjechać do Warszawy. I właśnie takich osób wam życzę w życiu. Nie róbcie ze mnie jakiejś pseudogwiazdeczki, bo ja jestem normalną dziewczyną - opowiadała.