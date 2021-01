Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pod koniec grudnia ubiegłego roku ogłosił rozstanie z Oliwią. Para stwierdziła, że nie ma już szans na naprawę ich małżeństwa. Na ostatnim zdjęciu zamieszczonym przez uczestnika fani dopatrzyli się smutku na jego twarzy.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodał smutną fotkę

Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są już razem. To dziewczyna wrzuciła do sieci post, w który wyjawiła, że się rozstali i zdradziła, że nie ma już szans na powrót. Definitywnie zakończenie relacji pary mocno zaskoczyło fanów. Ci od raz zaczęli szukać winnego - w dużej mierze twierdzili, że to Oliwia jest odpowiedzialna za rozpad związku, bo nie widać po niej smutku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Po rozstaniu z Oliwią Łukasz powrócił z filozoficznym wpisem

Łukasz stanął wtedy w obronie żony i wyjaśnił, że Oliwia dokładnie wiedziała, czego pragnie, to raczej u niego pojawiły się wątpliwości. Mimo to fani nie ustają w domysłach i sugerują, że widać, że wciąż przeżywa rozejście z dziewczyną. Ostatnio uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzucił do sieci zdjęcie ze spaceru z synem.

Zimą w lesie fajnie jest... - podpisał ujęcie.

Internauci i tym razem udowodnili, że "wiedzą lepiej". Jeden z nich stwierdził, że Łukasz ewidentnie wygląda na przybitego i nawet uśmiech nie jest w stanie tego ukryć, bo jego oczy wskazują na co innego.

Niby uśmiech jest, ale oczy smutne... - skomentował jeden z fanów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mama Łukasza znowu komentuje rozstanie syna. Dodała serię wymownych wpisów

Inny z kolei stwierdził, że wybór lasu na miejsce spaceru to strzał w dziesiątkę, bo "pozwala na zebranie myśli".

To miejsce, które pozwala na zebranie myśli i jest ukojeniem dla duszy.

Sam Łukasz nie odniósł się do słów obserwatorów. Spora część internautów zachęcała go, żeby zablokował możliwość komentowania, bo w najbliższym czasie wciąż będzie otrzymywał rady i przemyślenia fanów na temat rozstanie. Ten jednak nie zareagował i na to.

Mają rację?

