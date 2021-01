"Bridgertonowie". Jak aktorzy serialu wyglądają w rzeczywistości? Będziecie zaskoczeni. Różnica jest ogromna

"Bridgertonowie" pojawił się na Netfliksie pod koniec grudnia 2020 roku i od razu skradł serca widzów. Ten kostiumowy serial inspirowany jest serią powieści Julii Quinn (w 2013 roku wyszła dziewiąta, ostatnia część cyku). Główną bohaterką jest Daphne Bridgerton, w rolę której w netfliksowej produkcji wcieliła się Phoebe Dynevor. Jako najstarsza z córek na wydaniu rozpoczyna poszukiwania idealnego kandydata na męża - tego jednak wcześniej musi ma akceptować jej brat. Akcja rozwija się, gdy do gry wkracza książę Hastings zagrany przez Rege-Jeana Page'a.

"Bridgertonowie". Serialowa Daphne wyznała, że w scenach seksu pomagał jej... koordynator

Zobacz wideo "Bridgertonowie", czyli "Plotkara" w kostiumach? [ZWIASTUN]

"Bridgertonowie". Jak wyglądają aktorzy bez charakteryzacji?

Pierwszy sezon produkcji liczy sobie osiem odcinków. Każdy z nich to wyjątkowa uczta dla oczu, bo aktorzy, którzy pojawiają się na ekranie, zachwycają charakteryzacją i strojami nawiązującymi do XIX-wiecznej mody. Zajrzeliśmy więc na instagramowe konta odtwórców głównych ról, by zobaczyć, jak aktorzy prezentują się naprawdę.

Phoebe Dynevor jest piękną kobietą. Na co dzień stawia jednak na mniej romantyczny wizerunek niż jej bohaterka.

Phoebe Dynevor Fot. phoebedynevor/Instagram

Gdybyście natomiast byli ciekawi, jak Rege-Jean Page prezentuje się w nieco innej odsłonie niż we fraku, to również spieszymy z odpowiedzią.

Rege-Jean Page Screen Netfliks/'Bridgertonowie' ; egejean/Instagram

A jak wygląda Jonatha Bailey, który wciela się w Anthonego Bridgertona? Oj, tu możecie poczuć się naprawdę zaskoczeni:

Jonatha Bailey Screen Netfliks/'Bridgertonowie' ; jbayleaf/Instagram

Zajrzeliśmy też na Instagrama Claudii Jessie - serialowej Eloise Bridgerton. Jak aktorka wcielająca się w młodszą siostrę głównej bohaterki prezentuje się poza planem? Okazuje się, że stawa na naturalność.

Claudia Jessie Screen Netfliks/ 'Bridgertonowie' ; claudiajessiebrasil/Instagram

Fani serialu "Bridgertonowie" z pewnością są ciekawi, jakie zdjęcia w mediach społecznościowych publikuje też Ruby Stokes, odgrywająca rolę Francescy Bridgerton.

Ruby Stokes Fot. Netfliks/'Bridgertonowie' ; rubystokess/Instagram

Jak widać różnica między serialowymi wizerunkami, a tym rzeczywistym jest ogromna. Dopiero teraz naprawdę można podziwiać, jaką tytaniczną pracę wykonali charakteryzatorzy i kostiumografowie.