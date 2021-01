"Milionerzy" mimo emitowanych obecnie na antenie TVN powtórek i tak zrzesza przed telewizorami grono widzów gotowych chłonąć nową wiedzę i sprawdzać, czy są sprytniejsi od walczących o milion złotych uczestników.

"Milionerzy". Co łączy Kolumbię z Kolumbią Brytyjską?

"Milionerzy". Pytanie z programu

W 340. odcinku 7. sezonu Hubert Urbański sprawdził wiedzę Mikołaja Wieczorka z Poznania. Uczestnik grę rozpoczął już w poprzednim odcinku, w którym zdobył tysiąc złotych, będąc na drugim pytaniu. Miał nadal do dyspozycji trzy koła ratunkowe i już tylko 10 pytań do miliona. Z widowni kibicowała mu partnerka Maria i przyjaciółka Laura.

"Milionerzy". Żeby dostać się do kolumny MacPhersona, należy:

A. zrobić otwór w czaszce

B. zdjąć koło w aucie

C. otworzyć gazetę na 3. stronie

D. uruchomić czakrę trzeciego oka

"Milionerzy". Czym jest wyblinka, sztyk i ósemka? Uczestnik zaryzykował. Pytanie za 10 tysięcy złotych

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie z programu

Mikołaj Wieczorek bez problemu zdobył gwarantowaną sumę 40. tysięcy złotych. Kolejne pytanie jednak okazało się być wyzwaniem.

No przyznam, że to jest pytanie które aż tak mi się nie podoba, jak te poprzednie... Dlatego że nie wiem, co to jest kolumna MacPhersona - wyznał uczestnik.

Twierdził, że nie przypomina sobie z lekcji biologii, by odpowiedź A - zrobić otwór w czaszce, była prawidłowa. Rozważał odpowiedź B - zdjąć koło w aucie i twierdził, że mogłaby być ona prawidłowa, gdyby jakaś część samochodu została nazwana czyimś nazwiskiem. Nie był z kolei przekonany do odpowiedzi C - otworzyć gazetę na 3. stronie, bo nie kojarzył, żeby trzecia strona w gazetach była powtarzalna. Odpowiedź D - uruchomić czakrę trzeciego oka skłoniła Mikołaja do głębszych przemyśleń.

No jeżeli miałaby to być dobra odpowiedź, to MacPherson wtedy by musiał być jakimś nauczycielem nauk okołobuddyjskich albo hinduistycznych. Chociaż to nie jest żadne nazwisko, które brzmi wschodnio. To mi się wydaje zbyt dziwne - mówił.

Uczestnik podjął w końcu decyzję o użyciu pierwszego koła ratunkowego i wykonał telefon do przyjaciela, który od razu był przekonany co do odpowiedzi B - zdjąć koło w aucie. Okazało się, że była ona prawidłowa. Hubert Urbański poinformował, że kolumna MacPhersona to najpopularniejszy rodzaj zawieszenia stosowany w samochodach przednionapędowych.