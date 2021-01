Ania Bardowska była uczestniczką drugiej edycji "Rolnik szuka żony" w 2015 roku. Poznała tam Grzegorza, z którym do dziś tworzy szczęśliwą parę. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie z ukochanym, a niektórzy fani od razu zaniepokojeni pytali, czy wszystko u niej w porządku. Zastanawiał ich jeden szczegół.

Ania Bardowska uspokaja fanów

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że najczęściej to syn jest autorem jej zdjęć na Instagramie. Ostatnio rolniczka pokazała ujęcie, które zrobił czteroletni Jaś. Pozuje tam razem z wtulonym w nią mężem. Fani jak zwykle zachwycali się ulubioną parą poznaną w programie, jednak znaleźli się i tacy, którzy zaniepokojeni pytali, co się stało. Chodziło o nogę Ani - wyglądało to tak, jakby miała na niej gips.

Co się stało w nogę, że gips?

Świetne zdjęcie. A nóżka zaniemogła?! - pytali.

Spostrzegawczy internauci z kolei od razu dostrzegli, że to beżowy kozak.

To nie gips. To piękne kozaczki, tylko jeden osunął się niżej

A no teraz zwróciłam uwagę, że na drugiej but jest - pisali pod zdjęciem.

Sama uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się wytłumaczyć całe zajście. Nie tylko wyjaśniła, że nie ma nogi w gipsie, to jeszcze pokazała zdjęcie, które jest tego najlepszym dowodem.

Dziękuję za troskę, ale nie mam nogi w gipsie - odpisała fanom.

Spodziewaliście się, że ma aż tak troskliwe grono obserwatorów?

