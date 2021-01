"Milionerzy". Pytanie o Polę Negri za 10 tysięcy złotych. Pomogła publiczność

"Milionerzy" to program, który od lat przyciąga miliony widzów przed ekrany telewizorów. Obserwują oni zmagania uczestników, w walce o milion złotych. Droga do głównej nagrody poprzedzona jest dwunastoma pytaniami i dwoma progami gwarantowanymi. Uczestnicy mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe: telefon do przyjaciela, pomoc publiczności i pół na pół. W powtórce 337. odcinka szóstego sezonu programu Hubert Urbański zapytał uczestnika o popularną aktorkę Polę Negri.

"Milionerzy". Pola Negri przeszła do historii jako aktorka i jako pierwsza spośród znanych kobiet, która:

A: "malowała paznokcie u stóp"

B: "poleciała w kosmos"

C: "kandydowała na prezydenta"

D: "zmieniła płeć"

Krzysztof Piaskowski, motorniczy z Wrocławia, bez większych trudności przebrnął przez cztery pierwsze pytania, momentalnie zdobywając 5 tysięcy złotych. Jednak gdy Hubert Urbański zapytał go o Polę Negri, uczestnik potrzebował chwili aby przeanalizować każdą z odpowiedzi.

Pan Krzysztof w pierwszej kolejności wyeliminował odpowiedź C "kandydowała na prezydenta" oraz B "poleciała w kosmos". Nie potrafił jednak wskazać, który z dwóch pozostałych wariantów powinien być prawidłowy. Postanowił więc skorzystać ze swojego drugiego koła ratunkowego, którym była "pomoc publiczności". Głosujący w większości wskazali odpowiedź A "malowała paznokcie u stóp". Uczestnik postanowił więc zaufać publiczności oraz swojej intuicji i zaznaczyć właśnie ten wariant.

Okazało się, że była to prawidłowa odpowiedź, dzięki czemu Pan Krzysztof zdobył 10 tysięcy złotych i mógł dalej walczyć o główną wygraną, jaką jest tytułowy milion.