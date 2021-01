"Milionerzy", to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów spragnionych porządnej dawki wiedzy i rozrywki. Oprócz kibicowania uczestnikom programu mogą również sprawdzić swoją wiedzę, a także zorientować się, czy w przyszłości to właśnie oni mogliby zasiąść w studiu "Milionerów". W powtórce 336. odcinka szóstej edycji programu Hubert Urbański zapytał uczestniczkę o to, kiedy samiec jelenia gubi poroże.

"Milionerzy". Samiec jelenia gubi poroże:

A: "przed zimą"

B: "zaraz po rykowisku"

C: "każdej wiosny"

D: "tuż przed śmiercią"

Pani Katarzyna Dąbrowska z Krakowa swoją grę o milion złotych rozpoczęła mierząc się z nieoczywistym pytaniem za 500 złotych. Dzięki pomocy publiczności udało jej wyjść z trudności obronną ręką. Uczestniczka pomyślnie odpowiedziała na sześć pierwszych pytań i była gotowa walczyć o drugą sumę gwarantowaną, którą jest 40 tysięcy złotych. Niestety, pytanie o poroże jelenia sprawiło pani Katarzynie niemały kłopot.

Kiedy samiec jelenia gubi poroże? Poznaj prawidłową odpowiedź

Uczestniczka postanowiła rozważyć każdą z podanych odpowiedzi, jednak nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest prawidłowa. Postanowiła więc skorzystać z ostatniego koła ratunkowego, którym było "pół na pół". System odrzucił więc dwie błędne odpowiedzi: A: "przed zimą" oraz D "tuż przed śmiercią".

Analizując pozostałe warianty, pani Katarzyna przyznała, że nie wie, jak często odbywa się rykowisko, a brak tej wiedzy znacznie komplikuje jej decyzję. Po chwili namysłu, zdecydowała się zaufać swojej intuicji i zaznaczyć odpowiedź B "zaraz po rykowisku". Niestety, był to błędny wybór, a uczestniczka straciła w ten sposób szansę na wygranie 40 tysięcy złotych. Pani Katarzyna opuściła studio z sumą gwarantowaną 1000 złotych.

Pierwsze poroże młodego jelenia jest zwykle nierozwidlone, ale dorosły samiec gubi je każdej wiosny.