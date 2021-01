"Rolnik szuka żony". Adam już nie ukrywa swojej partnerki. To przez nią stracił zainteresowanie Magdą

Za nami siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Tym razem na oczach widzów powstała tylko jedna para. Paweł zauroczył się w Marcie, z którą do tej pory tworzy szczęśliwy związek. Dzięki produkcji miłość znalazła także Magda, która co prawda odrzuciła wszystkich zaproszonych kandydatów, ale zakochała się w Kubie, który napisał do niej list i do którego odezwała się po zakończeniu nagrań.

Magda otrzymała rekordową ilość listów. Chciało ją poznać około 400 mężczyzn. Dała szansę jedynie trzem z nich. I tak na jej gospodarstwie pojawili się Mateusz, Paweł i Adam. Od początku dało się odczuć, że z tym pierwszym nic nie wyjdzie, a widzowie uważali, że pomylił programy i powinien iść do "Love Island". Dość szybko oboje sobie podziękowali i mężczyzna wrócił do domu. O serce Magdy walczyli więc Paweł i Adam, jednak ona na żadnego z nich nie spojrzała przychylniej. Była zawiedziona ich zachowaniem, miała żal. Nie wybrała więc nikogo i zdecydowała się jeszcze raz przejrzeć listy. Dzięki temu poznała Kubę.

W jednym z ostatnich odcinków wyszło na jaw, dlaczego Adam nie walczył o jej serce i nie starał się jej bliżej poznać. Okazało się, że przed rozpoczęciem nagrań spotkał dziewczynę, która zawróciła mu w głowie.

Ja tydzień przed tym wszystkim poznałem dziewczynę, ale było spotkanie jedno, dwa, niezobowiązujące. To była świeża znajomość - powiedział przed kamerami. - Ale też nie uważam, że postąpiłem jakoś źle. Ja nie przypuszczałem, że wyjdzie mi z tą dziewczyną, którą poznałem, ale jesteśmy teraz parą. Dobrze nam się układa - dodał.

Do dziś tworzą szczęśliwy związek. Adam dodał zdjęcia ukochanej na Instagramie. W miniony weekend wybrali się na wycieczkę i to właśnie z tego wypadu pochodzą zdjęcia.