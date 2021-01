"Familiada". Kolejna wpadka w programie. Nie zaliczono poprawnej odpowiedzi

Program "Familiada" gości na antenie TVP2 od wielu lat i nadal cieszy się sporą popularnością - zawsze można liczyć na kolejny suchy żart prowadzącego Karola Strasburgera czy zabawną pomyłkę jakiegoś uczestnika. Niestety ostatnio program ma zdecydowanie gorszy czas. W czwartkowym wydaniu 2678. odcinka nie została zaliczona odpowiedź, która była poprawna. Filmik obiegł już sieć.

"Familiada". Kolejna wpadka w programie

"Familiada" wciąż dostarcza widzom, którzy siadają przed telewizorami, niemałych emocji - zwłaszcza wtedy, gdy zdarzają się pomyłki, jak nie uczestników, to samej produkcji. W ostatnim odcinku Karol Strasburger zadał z pozoru bardzo łatwe pytanie, ale odpowiedzi - poprawnej! - nie zaliczył.

Chodziło o potrawy z cynamonem. Na tablicy zostały wymienione prawie wszystkie, oprócz jednej brakującej. Do tej pory uczestnikom udało się odgadnąć następujące dania: szarlotka, kawa, grzaniec, ciasteczka i piernik. Drużyna "Poldki" postanowiła postawić na potrawę, którą wiele osób jadło w dzieciństwie. Jest to gotowany ryż z dodatkiem cynamonu, a czasem i jabłkami.

Karol Strasburger, usławszy odpowiedź "ryż z cynamonem" stwierdził, że jest błędna. Chwilę później jako tą prawidłową wskazał... ryż z jabłkami. Według widzów odpowiedź uczestników była bardzo bliska tej poprawnej, zatem powinna zostać zaliczona.

Moim zdaniem odpowiedź powinna zostać uznana... - czytamy pod filmikiem.

Całość możecie zobaczyć poniżej:

A wy co o tym uważacie? Puryści pewnie powiedzą, że ryż z cynamonem to nie to samo, co ryż z JABŁKAMI i cynamonem. Jak widać również w "Familiadzie" nie ma miejsca na domysły - liczy się tylko precyzja.