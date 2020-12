Sylwester z TVN inny niż dotychczas. Nie będzie występów gwiazd. Jakie filmy zostaną wyemitowane?

Sylwester z TVN będzie zupełnie inny niż dotychczas. To jedyna z większych stacji, która zdecydowała się nie emitować w tym roku występów gwiazd. Przypomnijmy, że początkowo wszystkie stacje rozważały rezygnację z tegorocznych sylwestrowych koncertów.

Ostatecznie stanęło na tym, że Sylwester Marzeń z Dwójką odbędzie się w ostródzkim amfiteatrze, a w Polsacie będzie można obejrzeć nagrane wcześniej występy. Co w tym czasie wyemituje TVN?

Sylwester z TVN inny niż zwykle. Co obejrzymy 31 grudnia?

Tegoroczny sylwestrowy koncert z TVN nie odbędzie się. W zamian za to stacja wyemituje następujące po sobie kolejno cztery filmy fabularne.

"Nigdy w życiu!",

"Pieniądze to nie wszystko",

"American Pie II",

"Świadek koronny".

Trzeba przyznać, że to niecodzienne rozwiązanie, które jednak może przypaść do gustu fanom dobrego kina. Wielu z nas z pewnością spędzi sylwestrową noc w domowym zaciszu, a to doskonała okazja, by obejrzeć filmowy maraton.

Sylwester z TVN. O której godzinie rozpocznie się maraton filmowy?

W ostatni dzień roku stacja TVN rozpocznie emisję maratonu filmowego o godzinie 20:00. Choć niektórzy mogą być zawiedzeni decyzją o rezygnacji z tegorocznego koncertu sylwestrowego, jest to odpowiedzialne podejście. Dzięki takiemu zachowaniu zwiększa się prawdopodobieństwo, że kolejny sylwester odbędzie się tak, jak jeszcze w zeszłym roku. Tego życzymy nam wszystkim.

