Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP w tym roku będzie skupiał się w dużej mierze na występach gwiazd disco polo. Produkcja zdecydowała, że ostatniej nocy grudnia zaśpiewają też Viki Gabor i Roksana Węgiel, zwyciężczynie Eurowizji Junior w 2018 i 2019 roku. Co z tej okazji przygotowała jeszcze stacja?

REKLAMA

Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP - kto wystąpi?

Sylwester Marzeń z Dwójką będzie emitowany ze studia, jednak Plotek dowiedział się, że TVP planuje zatrudnić statystów, którzy będą udawać sylwestrowy tłum. Nie wiadomo, czy po kontrowersyjnych doniesieniach stacja faktycznie zdecyduje się na ten ruch. Jeśli tak by się stało, podstawiona publiczność mogłaby na żywo przysłuchiwać się Zenkowi Martyniukowi, Cleo i Marcinowi Millerowi z Heleną Vondráckovą. To oni pierwsi znaleźli się na sylwestrowej liście gwiazd. Teraz znamy już pełen skład wykonawców. Produkcja zdecydowała, że na pewno zaśpiewają wokalistki, które zwyciężyły w Eurowizji Junior w 2018 i 2019 roku. Roksana Węgiel wykona "Anyone I Want To Be”, a Viki Gabor słynne "Superhero".

Maryla Rodowicz organizuje własnego sylwestra! "To mój narodowy obowiązek"

Oczywiście nie zabraknie też discopolowych akcentów - oprócz Martyniuka wystąpią zespoły: Weekend, Boys, Milano i Defis. Stacja nie zapomina też o artystach, którzy już od lat królują na polskich scenach muzycznych - Zakopower i Golec uOrkiestra.

Widzowie pobawią się też przed telewizorami z zagranicznymi gwiazdami - Francesco Napolim, który jest autorem piosenek "Balla Balla" czy "Viva la vita" i Thomasem Andersem z Modern Talking, wsłuchując się w takie hity jak "You’re My Heart, You’re My Soul”, "Cheri Cheri Lady” czy "Brother Louie”.

"Sylwester marzeń z Dwójką". Krystian Ochman skomentował plotki na temat swojego występu

Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP - kiedy oglądać?

Sylwester marzeń z Dwójką zacznie się o godz. 19:55 w TVP2 i potrwa do 0:15, a potem rozpocznie się jego powtórka. Za zabawianie widzów będą w tym roku odpowiedzialni prowadzący: Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski, Aleksander Sikora i Norbi.

Czekacie?

Zobacz też: "Sylwester Marzeń z Dwójką" zostanie zorganizowany legalnie. "Większość artystów bezpośrednio po występie wróci do domów" [PLOTEK EXCLUSIVE]