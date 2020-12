Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Będzie Doda, Bajm i dużo disco polo. Kto wystąpi na imprezie?

Sylwester w 2020 roku będzie wyglądał zupełnie inaczej. Największe stacje telewizyjne zdecydowały się na organizację, jednak bez możliwości bezpośredniego uczestnictwa w koncertach. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie wystąpią m.in. Lou Bega, Stachursky oraz Magdalena Narożna z grupą Piękni i Młodzi.

Sylwestrowa Moc Przebojów - kto wystąpi?

Stacja Polsat oświadczyła, że nie chce rezygnować z organizacji Sylwestrowej Mocy Przebojów. To muzyczne wydarzenie zazwyczaj odbywało się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym roku na imprezie-domówce pojawią się gwiazdy z polski i zagranicy. Do największych z nich z pewnością można zaliczyć Lou Bega, znanego za sprawą hitu "Mambo no. 5". Oczywiście ze względu na discopolowe upodobania sporej części Polaków na koncertowej liście znaleźli się też wykonawcy tego gatunku. Zaśpiewa Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi, Czadoman, After Party, Daj to głośniej czy Sławomir.

Na pewno zobaczymy też m.in. Beatę Kozidrak z Bajm, Dodę, Sylwię Grzeszczak, Dawida Kwiatkowskiego, Enej, Alicję Majewską, Michała Szpaka, Stachursky'ego, Feel, Piersi, Brave&Antek Smykiewicz, Michała Wiśniewskiego, Mandarynę, Stefano Terrazzino i Liber & InoRos.

Przyjadą do Polski także zagraniczni artyści - holenderka Loona zaśpiewa "Bailando” i "Vamos a la Playa”. Zakochani w muzyce lat 90. będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory. Będzie też Boney M z Maizie Williams.

Sylwestrowa Moc Przebojów - kiedy, gdzie oglądać?

Sylwestrowa Moc Przebojów będzie emitowana z dwóch studiów w Warszawie, bez udziału publiczności. Rozpocznie się w czwartek 31 grudnia o godzinie 20:00 w Telewizji Polsat. Imprezę poprowadzą dwie pary: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak. Dodatkowo wróżbita Maciej przygotuje horoskop dla wszystkich znaków zodiaku.

