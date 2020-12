Sylwester z Dwójką 2020/21 - kto wystąpi? Co oglądać w TVP 31 grudnia? [PROGRAM TV, FILMY, HITY DNIA]

TVP: sylwestrowy program Telewizji Polskiej

Ostatni dzień w roku to wyjątkowa okazja do wielu podsumowań i postanowień na przyszłość. To także świetny moment na odprężenie się przed telewizorem w gronie najbliższych. Telewizja Polska jak co roku oferuje na swoich antenach zarówno interesujące propozycje filmowe, jak i specjalnie na ten wieczór przygotowane widowisko muzyczne z udziałem wielu gwiazd estrady. Co obejrzymy na kanałach TVP w sylwestra?

Co dziś w TV: program TVP 1

Co dziś w TV? Na Jedynce klimat sylwestrowy zacznie być budowany tuż po południu, a to za sprawą kultowego filmu muzycznego z 1977 roku "Gorączka sobotniej nocy" (TVP1 13.50). Obraz stał się trampoliną do sławy Johna Travolty, który wciela się w nim w Tony'ego Manero - przywódcę gangu, którego odskocznią od codzienności są wieczorne wypady do klubu muzycznego.

Co leci w TV: program TVP 2

A co leci na TVP 2 w sylwestra? Dwójka również zacznie budować imprezową atmosferę po południu. Jednak za nim to nastąpi, znajdzie się coś dla fanów klasyki westernu. O 11.55 na antenie pojawi się film "Sułtani westernu" z 1991 roku. O 16.25 wyemitowana zostanie natomiast komedia muzyczna "Dzięki Bogu już piątek", która rozpocznie maraton sylwestrowy na TVP 2.

Sylwester z Dwójką: program imprezy

Co roku Dwójka przygotowuje dla swoich widzów koncert sylwestrowy transmitowany na żywo z jednego z polskich miast. Jednak w tym roku w związku z sytuacją epidemiczną stacje telewizyjne musiały z wyprzedzeniem zaplanować inne rozwiązania. TVP podjęło decyzję o zorganizowaniu koncertu bez udziału publiczności, który widzowie obejrzą w sylwestrowy wieczór. Ci, którzy zdecydują się spędzić ten wieczór z Dwójką, mogą liczyć na 520 minut dobrej zabawy przy przebojach disco. Program Sylwestra z Dwójką przewiduje wielu artystów, których będzie można obejrzeć na scenie.

Artyści, którzy będą grali na Sylwestrze Marzeń z Dwójką

Sylwester Marzeń z Dwójką 2020 będzie inny niż te dotychczasowe, które gromadziły setki tysięcy uczestników na świeżym powietrzu, a kolejne przed telewizorami. Ze względu na koronawirusa rząd ogłosił wiele obostrzeń, w tym m.in. zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową pomiędzy godziną 19.00 a 6.00 rano w Nowy Rok. Jest to jeden z elementów narodowej kwarantanny, która rozpoczęła się 28 grudnia i ma potrwać do 17 stycznia.

TVP 2 chcąc umilić ten czas widzom, którzy pozostaną w domu i w rodzinnym gronie będą oczekiwać na rozpoczęcie Nowego Roku, zorganizowała koncert z udziałem wielu gwiazd. Poznaliśmy już nazwy artystów, którzy będą grali, są to m.in.:

Cleo,

Akcent,

Boys,

Roksana Węgiel,

Weekend,

Golec uOrkiestra,

Gromee,

Viki Gabor,

Helena Vondrácková,

Thomas Anders.