Sylwester z Polsatem 2020/21 - kto wystąpi? Co oglądać 31 grudnia? [PROGRAM TV, FILMY, HITY DNIA]

Polsat: sylwestrowy koncert w zmienionej formule

Telewizja Polsat przyzwyczaiła nas do tego, że w sylwestrowy wieczór zawsze transmitowała organizowany przez nią wielki koncert odbywający się w jednym z polskich miast. Pandemiczna rzeczywistość zmusiła władze stacji do zmiany tej niepisanej tradycji. Podjęto jednak decyzję, że koncert odbędzie się w studio bez udziału widzów. A co poza wielkim widowiskiem muzycznym zobaczymy w Polsacie w sylwestra?

Co dziś w TV: program telewizyjny Polsatu

Co dziś w TV? Polsat podobnie jak inne stacje telewizyjne w ciągu dnia wyemituje głównie programy, które pojawiają się na antenie cyklicznie, od poniedziałku do piątku. W czwartkowe przedpołudnie obejrzeć będzie można m.in. kolejne odcinki seriali paradokumentalnych (np. "Dlaczego ja?" czy "Malanowski i partnerzy") i obyczajowych ("Pierwsza miłość"). Nie zabraknie także wieczornego pasma informacyjnego z "Wydarzeniami" na czele.

Co leci w TV: program Super Polsatu

A co leci dziś w Super Polsacie? Drugi dostępny dla odbiorców TV naziemnej kanał należący do Polsatu - Super Polsat również w tym dniu oferuje możliwość obejrzenia powtórek interesujących polsatowskich produkcji, jak np. "Nasz nowy dom" czy "Hell's Kitchen". Wieczorem widzowie będą mogli za to przypomnieć sobie hitowy film z Patrickiem Swayze "Dirty Dancing" (20.00). Z kolei dziesięć minut po północy na antenie rozpocznie się komedia sensacyjna "Pan i Pani Smith", która połączyła Brada Pitta i Angelinę Jolie.

Sylwester z Polsatem: program największej domówki w Polsce

"Sylwestrowa Moc Przebojów" to widowisko muzyczne, które widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć w sylwestrowy wieczór już od godziny 20.00. Koncert z udziałem wielu polskich i zagranicznych gwiazd został zrealizowany w studio, bez udziału publiczności, z maksymalnym zachowaniem reguł sanitarnych. Osoby, które zdecydują się spędzić ten wieczór z telewizją Polsat, mogą liczyć na ponad 300 minut rozrywki na najwyższym muzycznym poziomie. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa domówka w kraju!

Artyści, którzy zagrają na "Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020"

Telewizja Polsat ujawniła już nazwy artystów, którzy będą grali. Na scenie pojawią się m.in.:

Sylwia Grzeszczak,

Sławomir i Kajra,

Dawid Kwiatkowski,

Alicja Majewska,

Doda,

Czadoman,

Daj to głośniej,

Feel,

Enej,

Mandaryna i Michał Wiśniewski,

After Party

prowadzący: Paulina Sykut–Jeżyna, Karolina Gilon i Rafał Maserak