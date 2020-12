Sylwester z TVN 2020/21 - co oglądać 31 grudnia? [PROGRAM TV, FILMY, HITY DNIA]

TVN: koncert plenerowy odwołany

Tradycją stało się, że największe stacje telewizyjne co roku organizowały wielkie koncerty sylwestrowe pod chmurką, w których brały udział rzesze mieszkańców wybranego miasta, ale także miliony widzów przed telewizorami. W tym roku wobec zakazu organizacji imprez masowych stacje musiały już na wiele tygodni wcześniej wycofać się z takich planów. TVN odnosząc się do sytuacji, która obecnie panuje w kraju zrezygnował nie tylko z organizacji koncertu plenerowego, ale także z opcji nagrania widowiska bez udziału widzów, na co zdecydował się Polsat. W zamian oferuje swoim widzom wieczorny maraton filmowy. Co zobaczymy w programie tej stacji przez cały ostatni dzień roku?

Co dziś w TV: program TVN

Co dziś w TV? Analizując program telewizyjny stacji TVN, da się zauważyć, że w ciągu dnia nadawane będą wszystkie te programy, które możemy oglądać na tym kanale cyklicznie od poniedziałku do piątku. Nie zabraknie więc kolejnych odcinków seriali paradokumentalnych, powtórek programów rozrywkowych czy wieczornego pasma informacyjnego z Faktami o 19.00 na czele.

Co leci w TV: program TVN7

A co leci dziś w TVN7? Odbiorcy telewizji naziemnej mogą także obejrzeć ciekawe programy na drugim kanale należącym do stacji TVN, czyli na TVN7. Tutaj, podobnie jak na priorytetowym kanale nie zabraknie powtórek produkcji paradokumentalnych, jednak wieczorem na kanale pojawią się hitowe produkcje takie jak: "Listy do M. 2" (20.00) czy późnym wieczorem "Jak się pozbyć cellulitu" (2.35).

Sylwester TVN: co obejrzymy po 20.00?

Wieczór sylwestrowy w TVN to w tym roku maraton filmowy. Nazwy filmów, które będą lecieć, są już znane widzom. Na jakie tytuły postawili wydawcy stacji? Otóż o 20.05 stawkę rozpocznie kinowy hit sprzed 16 lat - komedia romantyczna "Nigdy w życiu!". Powstała na podstawie powieści Katarzyny Grocholi ekranizacja była prawdziwym numerem jeden jeśli chodzi o polskie kino romantyczne. To od niej zaczęła się moda na rodzime produkcje tego typu. Bez wątpienia wpływ na sukces obrazu miały znakomite role Danuty Stenki, Artura Żmijewskiego, a także drugoplanowe: Jana Frycza, Joanny Brodzik czy Joanny Jabłczyńskiej.

O 22.05 obejrzymy kolejny dobrze znany polski film "Pieniądze to nie wszystko" z Markiem Kondratem w roli głównej. Komedia z 2001 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego wciąż cieszy się popularnością. Zawdzięcza to ciekawemu scenariuszowi, świetnej grze aktorskiej oraz wielu zabawnym gagom.

Pięć minut po północy przeniesiemy się za ocean za sprawą filmu "American Pie 2". Maraton zakończy natomiast głośny, polski film sensacyjny z 2007 roku "Świadek koronny".