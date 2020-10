"Top model". Odpadła faworytka! Kasia Szklarczyk i Mateusz Maga zabrali głos: Dawała z siebie 200 procent!

"Top model" jest pełne coraz większych emocji - wielkimi krokami zbliża się finał programu. Ekipa się zawęża, a co za tym idzie - rywalizacja jest coraz bardziej widoczna. Werdykt jurorów mocno zaskoczył widzów i uczestników poprzednich edycji show.

"Top model" Patrycja i Karolina odpadają z programu

W "Top model" widzowie mają już swoich faworytów i co tydzień śledzą ich losy. Okazuje się, że przed telewizorami zasiadają także uczestnicy poprzednich edycji. Kilkoro z nich postanowiło odnieść się do ostatniego werdyktu jury. W środowym odcinku "Top model" program miały opuścić Karolina i Patrycja. Ostatecznie tylko pierwsza z nich pożegnała się z domem modeli, ale taki obrót sytuacji nadal nie satysfakcjonował widzów.

Karolina jest jedną z bardziej pracowitych osób i w każdej konkurencji dawała z siebie wszystko, z kolei Patrycja wygrała kilka zadań i wydawało się, że może być faworytką tej edycji. Ocena jury nie przypadła do gusty nie tylko widzom, ale i uczestnikom z poprzednich odsłon programu. Finalistka Kasia Szklarczyk skomentowała całe zajście następująco:

Dziewczyna dawała z siebie zawsze 200 proc... Mega szkoda - napisała dziewczyna.

Najważniejszym zadaniem w ostatnim odcinku "Top model" była konkurencja "wodna", której efektem miało być krótkie wideo. Trzeba było we współpracy z partnerem odnaleźć się pod powierzchnią. Warto wspomnieć, że nie wszyscy uczestnicy potrafili pływać i zadanie stanowiło dla nich źródło ogromnego lęku. Jurorzy stwierdzili, że to czas "by się przełamać", jednak ostatecznie nie docenili poświęcenia Karoliny i Patrycji, które były osobami, które obawiały się tej konkurencji. Do sytuacji odniósł się Mateusz Maga, były uczestnik show.

Kluczowy w tej ostatniej konkurencji był montaż, to od niego wiele zależało - skomentował.

Też uważacie, że dziewczyny nie poradziły sobie wcale najgorzej?

