"M jak miłość". Dramat w małżeństwie Zduńskich. Po zdradzie Piotrka wyjadą na wspólne wczasy i będzie tylko gorzej

Kolejne odcinki "M jak miłość" coraz bardziej zaskakują. Kinga i Piotrek Zduńscy od jakiegoś czasu przechodzą kryzys. Obydwoje zarzucali sobie zdradę, jednak ostatecznie okazało się, że to jedynie mężczyzna naprawdę się jej dopuścił. Mimo próby załagodzenia konfliktu ewidentnie nie jest to takie proste. Wyjazd, który miał być okazją do zapomnienia o dawnych sporach, tylko zaognił trudną sytuację w życiu Zduńskich. Oliwy do ognia dodał fakt, że podczas wypoczynku zaginęła dwójka ich dzieci.

"M jak miłość". Kolejny dramat w małżeństwa Zduńskich

Kinga i Piotrek z "M jak miłość" wkroczyli na wojenną ścieżkę, choć dla dobra całej rodziny będą starali się ratować małżeństwo. W 1541 odcinku wyjadą razem poza miasto, a w tym czasie dwójkę dzieci zostawią pod opieką Rogowskich. Jednak zarówno decyzja o wspólnym wywczasie, jak i ta o opuszczeniu domu nie okażą się szczęśliwe. Nadal będą się wzajemnie oskarżać o zdradę - Zduńska wypomni mężowi pocałunek z Kamilą, a on będzie jej wmawiał romans z Pawłem. Kochanka mężczyzny da o sobie znać i przez nią dojdzie do kolejnych awantur.

Kinga i Kamil z "M jak miłość" mieli romans? Tajemnica wyjdzie na jaw

Zwariowałeś! Paweł pomagał mi tak jak cała twoja rodzina! A ty w tym czasie... Wracam do domu, a ty zostań tu i przemyśl, czego tak właściwie chcesz! - ma powiedzieć Kinga.

Jak wynika z informacji przekazanych przez superseriale.pl, dodatkowo okaże się, że dzieci pary - Lenka i Misiek znikną podczas pobytu w Grabinie.

Para niedługo później dowie się, że podczas wyjazdu Marysia i Artur na moment stracili je z oczu. Odkryją, że Lenka, Misiek i ich dwie koleżanki zaginęli. Rozpoczną się nerwowe poszukiwania. Rogowski będzie podejrzewał, że dzieci Kingi i Piotrka poszły same nad rzekę. Jak zakończy się ta historia?

