Akcja w programie "Rolnik szuka żony" rozkręca się. W ostatnim odcinku odeszła jedna z kandydatek Dawida, Agnieszka. Rolnik nie potrafił powstrzymać łez, gdyż była ona jego faworytką. Tłumaczyła, że nie poczuła nic do niego i nie widzi wspólnej przyszłości. Z programem pożegnał się także Mateusz. Choć to Magda pierwsza go poinformowała o swojej decyzji, to on przyznał jej rację i potwierdził, że brakuje im wspólnych tematów. Tym samym potwierdziły się teorie widzów, że przyjechał tu raczej dla zabawy, a nie w celu znalezienia miłości.

"Rolnik szuka żony". Mateusz robi sobie żarty z Magdy? Opis pod jego zdjęciem wiele mówi

"Rolnik szuka żony". Mateusz zaprzyjaźnił się z innymi uczestnikami

Mateusz nie ukrywał, że dogaduje się z pozostałymi kandydatami Magdy. Niedawno zdradził, że do dziś utrzymuje z nimi kontakt. Opublikował wtedy zdjęcia z Pawłem i Adamem oraz z Kamilem, którego rolniczka odrzuciła (choć wielu uważa, że popełniła błąd, bo pasowaliby do siebie). Teraz okazuje się, że zakolegował się także z dziewczynami, które walczyły o serce Dawida! Chodzi dokładniej o Agnieszkę i Magdę, które przyjaźń połączyła już na planie produkcji. Niedawno wszyscy razem wybrali się na piwo.

Absztyfikanci i absztyfikantki - napisał Mateusz na zdjęciu.

Obecność Magdy może sugerować, że nie została wybrana przez Dawida - lub sama odeszła, co jest bardzo prawdopodobne. Po tym, jak z programem pożegnała się Agnieszka, ona również zaczęła to rozważać. Za to obecność w tym gronie Pawła i Adama, którzy od początku okazują zainteresowanie rolniczką, może budzić nieco emocji.

"Rolnik szuka żony". Łukasz z poprzedniej edycji zakochany w Magdzie?

Czyżby jednak żadnemu z nich nie wyszło z Magdą? A może rolniczka dała szanse Łukaszowi z piątej edycji, który na Instagramie chętnie okazuje jej swoje wsparcie?

