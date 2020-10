Julia Wieniawa i Edyta Zając z "Tańca z Gwiazdami" są zdecydowanie rozpoznawalne. Obie znalazły się w finale za sprawą niewątpliwych umiejętności tanecznych rozwiniętych w programie, ale i głosów widzów, które są kluczowe w tej rywalizacji. Mniej znani są ich trenerzy, którzy spędzili z dziewczynami mnóstwo godzin na salach treningowych. Kim są Stefano Terrazzino i Michał Bartkiewicz?

"Taniec z Gwiazdami". Co robią Stefano Terrazzino i Michał Bartkiewicz?

Julia Wieniawa i Edyta Zając znalazły się w finale "Tańca z Gwiazdami". Oprócz ogromnego wsparcia ze strony fanów, na którym niewątpliwie mogły polegać, same musiały wykonać co tydzień ogrom pracy - przygotowania do każdego odcinka show trwały kilka godzin dziennie. Pomagali im w tym tancerze i choreografowie, którzy starali się osiągnąć jak najlepsze rezultaty ćwiczeń. Edyta Zając mnóstwo czasu spędzała z Michałem Bartkiewiczem, który po raz pierwszym podjął się roli trenera.

"Taniec z Gwiazdami". Kim jest partner Edyty Zając, Michał Bartkiewicz?

Michał Bartkiewicz z Edytą Zając walczą w "Tańcu z Gwiazdami" o kryształową kulę. Mężczyzna debiutował w tej edycji programu w roli trenera, jednak same występy przed szerszą publicznością nie są mu obce. Swoją przygodę z tańcem zaczął czternaście lat temu. W 2015 roku został mistrzem Polski w kategorii Młodzieży Starszej w tańcach latynoamerykańskich, jest także trzykrotnym finalistą mistrzostw Polski w stylu latynoamerykańskim, a także wielokrotnym półfinalistą i finalistą międzynarodowych turniejów - German Open, Dutch Open czy St. Petersburg Open.

Jego partnerką taneczną była między innymi Natalia Głębocka, obecnie pracuje z Wiktorią Omyłą. Obie dziewczyny mają za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami". Pierwsza była trenerką "Gimpera", druga z kolei uczyła podstaw tańca aktorów Adama Zdrójkowskiego i Marcina Korcza. Wspólnie z Michałem występuje razem od 2016 roku. Brali udział w turniejach między innymi w Rosji, Holandii czy Anglii.

"Taniec z Gwiazdami" Kim jest partner Julii Wieniawy, Stefano Terrazzino?

Stefano Terrazzino towarzyszy Julii Wieniawie w "Tańcu z Gwiazdami". Fanom, którzy śledzili poprzednie edycje jest już dobrze znany, bowiem w programie bardzo często występuje w roli trenera gwiazd. Mężczyzna jest Sycylijczykiem, jednak urodził się i wychowywał w Niemczech. Profesjonalne treningi zaczął w wieku 16 lat. Co ciekawe, jego pierwszą partnerką taneczną była Ewa Szabatin, dla której nawet przeprowadził się na stałe do Polski. W "Tańcu z Gwiazdami" brał udział wielokrotnie, prowadząc do zwycięstwa Kingę Rusin, Agatę Kuleszę, Anetę Zając i Agnieszkę Sienkiewicz.

Widzowie mieli okazję oglądać go także w "Twoja twarz brzmi znajomo". Odnalazł się także w roli prowadzącego w programach "Salonie sukien ślubnych" i "Suprise, suprise!"

Już w piątek o 20.05 na antenie Polsatu rozpocznie się finał "Tańca z Gwiazdami". Komu kibicujecie?