Eurowizja Junior 2020. Ala Tracz pokazała teledysk do "I'll be standing". Jest moc!

Alicja Tracz jest reprezentantką Polski w Eurowizji Junior 2020. Finał odbędzie się 29 listopada w Warszawie. Zaśpiewa piosenkę "I'll Be Standing", stworzoną przez Gromee'ego i Sarę Chmiel-Gromalę. Nie da się ukryć, że fani liczą na powtórkę osiągnięć z 2018 i 2019 roku - wtedy triumfowały Roksana Węgiel i Viki Gabor.

Eurowizja Junior 2020: Alicja Tracz w teledysku do „I’ll Be Standing”

Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020 w piątek rano pokazała oficjalny klip do swojego utworu. Dziesięciolatka śpiewa w nim o spełnianiu swoich marzeń. Widać też, jak dziewczyna tańczy w rytm muzyki. W teledysku przewijają się zdjęcia z lekcji judo i wplątana jest historia zawodniczki, sugerującą, że ciężka praca i determinacja są kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Za reżyserię i scenariusz klipu odpowiada Pascal Pawliszewski, który był również pomysłodawcą teledysku do eurowizyjnego "Superhero" Viki Gabor. Mężczyzna zdradził, dlaczego zdecydował się na taki sposób realizacji wideo.

Filozofia judo propaguje pewien uniwersalizm, prawdziwą wartością jest nie tyle osiągnięty cel, co sama droga, którą przebywa człowiek w procesie samodoskonalenia i rozwoju - tłumaczył Pawliszewski.

Eurowizja Junior 2020. Kim jest Alicja Tracz?

Ala Tracz, która jest reprezentantką Polski w konkursie Eurowizja Junior 2020, ma 10 lat. Mieszka we wsi Stojeszyn w województwie lubelskim z rodzicami, siostrą i kotką - Lili. Kocha taniec i podróże. Uwielbia sport, szczególnie jazdę na rolkach, elektrycznej deskorolce, hulajnodze i rowerze oraz wspinaczkę linową. Ostatnio odkryła nową pasję - jazdę konną.

Kariera Ali szybko nabrała tempa - wzięła udział "The Voice Kids", a wiosną tego roku w duecie z siostrą, wydała swój pierwszy singiel. We wrześniu wygrała "Szansę na sukces. Eurowizja Junior 2020", który był również krajowymi eliminacjami do konkursu. Ala wystąpi z piosenką "I’ll be standing", którą 29 listopada będzie reprezentować Polskę podczas finału w Warszawie.

Ma szansę na wygraną?