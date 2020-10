Związek Adama i Joanny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwał i para się rozstała. Teraz każde z nich układa sobie życie na nowo, a mężczyzna wydaje się być naprawdę zadowolony z takiego obrotu sprawy. W lipcu pokazał synka, który jest owocem związku z nową partnerką. Z kolei ostatnio zdecydowali się na adopcję szczeniaka.

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał nowego członka rodziny

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w eksperymencie stacji TVN. W programie chodziło to, że psychologowie na podstawie ankiet wypełniany przez uczestników dobierają ich w pary. Pierwszy raz spotykają się w urzędzie i biorą ślub, a następnie mają okazję spędzić ze sobą czas i zdecydować, czy ostatecznie chcą podjąć próbę rozwijania relacji, czy jednak wolą się rozwieść. Mężczyzna został połączony z Joanną, ale w ostatnim odcinku programu nie zdecydował się kontynuować związku. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już po rozwodzie.

Każde z nich poszło w swoją stronę. Wiadomo, że mężczyzna znalazł osobę, z którą zdecydował się związać. W lipcu Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się zdjęciem syna. Teraz para przygarnęła nowego członka rodziny. To szczeniak zabrany ze schroniska.

Dzisiaj przeczytałem apel ze schroniska o pomoc dla bezdomnych czworonogów. Idzie zima, nie każdy może cieszyć się domowym ciepłem i miłością bliskich. Bardzo mnie to poruszyło. No i tym samym rodzinka się powiększyła - podpisał fotkę Adam.

Szlachetny gest spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fanów. Byli zachwyceni postawą mężczyzny.

Duże serduszko masz. Cieszy mnie to, że nie mówi Pan tylko o tym, a działa. Piękny gest!

Świetnie będą się dogadywać z synkiem - to będzie przyjaźń do końca życia.

Obydwa dzieciaczki będą się dobrze chwały, kochajcie je - pisali internauci w komentarzach.

My również przyłączamy się do apelu Adama. Okres zimowy może być wyjątkowo trudny dla zwierząt w schroniskach. Nawet jeśli nie masz możliwości przygarnąć zwierzaka, warto przynieść do schroniska koce, poduszki czy inne elementy okrycia.