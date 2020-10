"The Voice Kids" 4. Ważna zmiana dla widzów. Kiedy premiera nowego sezonu w TVP?

"The Voice Kids" z czwartym sezonem pojawi się na antenie wiosną, tuż po zakończeniu „The Voice Senior”. Program wystartuje prawdopodobnie w lutym. Kiedy dokładnie widzowie zobaczą nową odsłonę muzycznego show TVP?

Kiedy zobaczymy "The Voice Kids" 4?

"The Voice Kids" to trampolina do kariery dla wielu wokalistów młodego pokolenia. W programie biorą udział dzieci w wieku od 8 do 15 lat. To właśnie tam mogliśmy poznać między innymi Roksanę Węgiel, Viki Gabor czy Alę Tracz.

Dla dwóch pierwszych dziewczyn okazał się przepustką do sukcesu, to właśnie one wygrały bowiem dwie poprzednie edycje Eurowizji Junior. Tę szansę ma teraz najmłodsza z nich - Alicja, która już pod koniec listopada zmierzy się w tym samym konkursie.

Już wkrótce widzowie będą mogli poznać kolejnych młodych wokalistów za sprawą nowej edycji "The Voice Kids". Zrobią to jednak później niż zazwyczaj, odsłona kolejnych zmagań rozpocznie się dopiero wiosną 2021, a nie zimą, jak zazwyczaj - tak wynika z informacji przekazanych przez portal WirtualneMedia.pl.

Data pierwszego odcinka przewidziana jest na 27 lutego. Zdjęcia do „The Voice Senior 2” i „The Voice Kids 4” realizowane były późnym latem i wczesną jesienią. Oba programy zostały nagrane w całości, jednak ich finały będą realizowane na żywo.

"The Voice Kids" 4 - trenerzy bez zmian

Bez zmian pozostaje skład jurorski - występy oceniać będą następujący trenerzy:

Dawid Kwiatkowski

Tomson i Baron z zespołu Afromental

Cleo

Show poprowadzą Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.

Poprzednie trzy edycje „The Voice Kids” rozpoczynały się zawsze na początku stycznia i kończyły pod koniec lutego. Tym razem program pojawi się później w telewizji, ponieważ TVP2 zdecydowała się przesunąć także emisję drugiej edycji „The Voice Senior”.