"Hotel Paradise". Ruszył casting do kolejnego sezonu. Czeka nas jedna ogromna zmiana, ale El Dursi zostaje

"Hotel Paradise" dotychczas był kręcony na indonezyjskiej Bali. Jednak już teraz wiadomo, że kolejna edycja będzie realizowana gdzie indziej - to najpoważniejsza zmiana w trzecim sezonie programu prowadzonego przez Klaudię El Dursi. Obecnie trwa nabór zgłoszeń, a do wypełnienia jest krótka ankieta, która zadecyduje, kto znajdzie się w nowej odsłonie miłosnego show.

"Hotel Paradise". Kiedy trzeci sezon?

Kamery "Hotelu Paradise" mają przenieść się na zupełnie inny obszar. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, zdjęcia będą realizowane w nowym miejscu i kontynencie, ale na chwilę obecną nadawca nie zdradza, gdzie konkretnie polecą szczęściarze wyłonieni w trakcie trwania castingu. Zdjęcia mają rozpocząć się zimą, a już wiosną przyszłego roku widzowie zobaczą ich efekty.

Dwie dotychczasowe edycje „Hotelu Paradise” realizowane były na początku tego roku na indonezyjskiej Bali. Pierwsza z nich emitowana była w TVN7 wiosną, a drugą można obecnie śledzić na ekranach telewizorów od poniedziałku do czwartku o 20.30.

Wiadomo, że bez zmian pozostanie prowadząca dotychczasowych edycji programu. Od początku tę rolę pełni modelka i była uczestniczka "Top model" - Klaudia El Dursi. Nie da się ukryć, że to jej pierwsza praca jako prezenterka telewizyjna i widać, że to ogromne przeżycie dla początkującej celebrytki, która jednak stopniowo oswaja się z obecnością kamer.

"Hotel Paradise" - sezon trzeci - uczestnicy. Trwa casting

Miłośnicy "Hotelu Paradise", którzy dotychczas oglądali zmagania uczestników programu przed telewizorami, mogą sami polecieć na wyspę. We wtorek rozpoczął się nabór formularzy do kolejnej edycji programu. Pierwszym etapem związanym ze zgłoszeniem do show jest ankieta, złożona z kilkunastu pytań dotyczących życia osobistego i wcześniejszych doświadczeń telewizyjnych.

Producenci programu chcą wiedzieć, jakim typem "randkowicza" jest potencjalny kandydat. Dodatkowo należy podesłać nagranie wideo, w którym przyszły uczestnik może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie on będzie najlepszym wyborem.

