Łukasz z poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony" jest jedną z najbardziej barwnych postaci programu. Mimo że swoje "pięć minut" w telewizji miał przeszło dwa lata temu, jego osoba do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem fanów, a on absolutnie nie chce, by to się zmieniło. Bierze aktywny udział w dyskusjach z fanami, komentuje poczynania rolników z kolejnych edycji, a nawet ważne ruchy polityczne. Ostatnio Łukasz odniósł się do nowelizacji ustawy dotyczącej "piątki dla zwierząt". W niedzielę z kolei śledził nowy odcinek show i wymownie skomentował zachowanie jednej z uczestniczek, rolniczki Magdy.

Łukasz z "Rolnik szuka żony" zauroczony Magdą?

Łukasz z "Rolnik szuka żony" na swoim profilu na Instagramie dodał interesującą relację ze zdjęciem Magdy. Ostatni odcinek programu był emitowany w niedzielę i to właśnie wtedy mężczyzna pokusił się o uwiecznienie strapionej dziewczyny, która dotychczas wydawała się naprawdę zadowolona z chłopaków, których zaprosiła do swojego domu. Jednym z jej kandydatów jest Mateusz, oskarżany o niejasne intencje. Trudno nie odnieść wrażenia, że to jednak właśnie on najbardziej pociąga rolniczkę.

W niedzielnym odcinku para wyraźnie miała się ku sobie, jednak krótka zapowiedź kolejnego zdradziła, że Magda nie wytrzyma, popłacze się i powie, że żaden z panów nie przyjechał do programu "na serio". Dopiero pod koniec tego tygodnia widzowie dowiedzą się, o co tak naprawdę chodziło, jednak Łukasz już teraz postanowił zwrócić się do zatroskanej dziewczyny i na Instagramie zaapelował:

Magdaleno, nie płacz - podpisał zdjęcie Łukasz.

Znaczące były również emotikony serduszek. To już nie pierwszy raz, kiedy były uczestnik "Rolnik szuka żony" odnosi się do nowej edycji programu. Jakiś czas temu Łukasz w rozmowie z Plotek.pl zwrócił się do Mateusza, jednego z kandydatów Magdy i ostrzegał, żeby uważał, co robi i ani się ważył skrzywdzić rolniczki.

Łukasz Sędrowski instagram.com@sedrowskilukasz



Myślicie, że dziewczyna wpadła mu w oko?

