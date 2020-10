Program "Rolnik szuka żony" znowu wywołał kontrowersje. Tym razem widzowie są oburzeni zachowaniem Magdy, Agnieszki i Martyny, które zamieszkały na gospodarstwie Dawida. Fanom show nie spodobało się to, że kobiety nie garną się do pracy na roli. Oprócz tego nie rozumieją tego, jak dwie z nich mogą być obrażone na koleżankę, która wybrała się na długi spacer z rolnikiem.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Kandydatki Dawida skrytykowane

Sam Dawid już na początku podpadł widzom. Wszystko przez to, że podczas czytania listów patrzył przede wszystkim na zdjęcia i wybierał dziewczyny ze względu na wygląd. W jego obronie stanął uczestnik piątej edycji, Łukasz, który w rozmowie z Plotkiem powiedział, że ma do tego prawo i dzięki temu może później uniknąć rozczarowań. Jednak jak się okazuje, ta taktyka nie była zbyt udana. Zdaniem widzów kandydatki rolnika "traktują przyjazd na wieś jako wycieczkę i szansę na zdobywanie koleżanek". Jednak to nie wszystkie zarzuty pod ich adresem. Kiedy Dawid wczesnym rankiem próbował je obudzić i zaplanował prace na gospodarstwie, te stawiały niemałe opory. Oprócz tego fanom nie podoba się także atmosfera pomiędzy dziewczynami:

Chłopak źle wybrał, po prostu. Kierował się wyglądem i wyszło jak wyszło. Chociaż zaskoczyła mnie Martyna. Jako jedyna zabrała się do roboty, a te dwie księżniczki marudziły i jeszcze uważały, że w ten sposób ona chce się popisać.

Gwiazdy w jasnych dresach do obory, wstawać się nie chce o 7.

Dla mnie te dwie dziewczyny zachowały się jak dzieci w podstawówce. Obraziły się za to, że facet ośmielił się rozmawiać z jedną sam na sam. Wolny facet, z żadną nie jest związany, więc ma prawo wieczorem sobie porozmawiać. Nie pamiętam ich imion, ale jedna z nich jakby nastawiała jeszcze tą drugą przeciwko. Nie podobała mi się ich postawa. Jak dla mnie dziecinne zachowanie - krytykują.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Dawid nie stworzył związku z żadną z nich. Niedawno pisaliśmy o tym, że wymownie komentuje zdjęcia na Instagramie uczestniczki poprzedniej edycji, Diany, która walczyła o serce Seweryna.

Zobacz wideo Bardowscy budują dom

A Wy co uważacie o zachowaniu dziewczyn?