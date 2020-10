"Rolnik szuka żony 7" pojawił się w telewizji na początku września. Od tego czasu widzowie zdążyli już poznać rolników i kandydatów, którzy mają szansę zagościć w ich gospodarstwach i sercach na dłużej. W tej edycji show pojawiła się również rolniczka, która zaprosiła do siebie kilku panów. Jednym z kandydatów Magdy jest młodszy Mateusz, przystojny i tajemniczy menedżer z Trójmiasta. Jakie są jego intencje?

"Rolnik szuka żony 7". Co Mateusz myśli o Magdzie?

Magda z "Rolnik szuka żony 7" jest jedyną rolniczką w tej edycji. To ona wybierała kandydatów, mających u niej szansę. Spośród ponad 400 listów wybrała kilku mężczyzn, którzy przyjechali na wieś i mieli szansę ją bliżej poznać. Jednym z nich był Mateusz, zdecydowanie bardziej zainteresowany podrywaniem kobiety, niżeli samym życiem na gospodarstwie. Widać, że chłopak jest bardzo pewny siebie, a Magda nie ukrywa, że mimo mieszanych uczuć co do jego intencji, ma ochotę z nim przebywać i uwielbia jego poczucie humoru.

Spora część internautów domyśla się, że kandydat Magdy jest osobą, która potrafi zawrócić w głowie, ale nieszczególnie myśli o wspólnej przyszłości. Zarzucają Mateuszowi z "Rolnik szuka żony 7" brak wiedzy o życiu na wsi i przyjazd do programu wyłącznie w celach rozrywkowych. Posty na Instagramie mężczyzny sugerują, że faktycznie lubi się bawić i to właśnie jego ulubione zajęcie. Ostatnio zamieścił także fotkę z Magdą i opatrzył interesującym podpisem.

Absztyfikacja na wsi - podpisał Mateusz zdjęcie.

Co Mateusz z "Rolnik szuka żony" robi prywatnie?

Mateusz z "Rolnik szuka żony 7" na co dzień jest menedżerem w jednej z trójmiejskich knajp. Wiadomo też, że uwielbia imprezowy tryb życia. Na jego koncie w social mediach przeważają fotki z wyjść ze znajomymi i wspólnych spotkań do rana. Jakiś czas temu jeden z fanów "Rolnik szuka żony" zaproponował mu nawet udział w "Love Island. Wyspa miłości", sposób bycia Mateusza i jego priorytety bardziej odpowiadałyby boweim innemu formatowi, niż ten zaproponowany w "Rolniku...". Jeden z postów w sieci idealnie oddał nocny stan, w którym chłopak znalazł się podczas jednej z imprez.

When nap is life #party - podpisał Mateusz.

Myślicie, że pozory mogą mylić, a Mateusz faktycznie chciałby osiąść na wsi u boku Magdy?

