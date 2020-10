"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek zaczynają nietypowy biznes. "Certyfikat jest, szkolenia odbyte"

Agnieszka i Wojtek z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznali się w czwartej edycji show i jako jedna z dwóch par postanowili kontynuować zawarte przed kamerami małżeństwo. Od tego czasu są niemal nierozłączni. Zdecydowali się nawet na kolejny etap wspólnego życia - otwarcie biznesu. Zajmą się tlenoterapią.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek otwierają gabinet tlenoterapii

Wybór pary padł na gabinet tlenoterapii. Ten sposób leczenia oparty jest na zwiększaniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego. Z relacji na Instagramie wynika, że para przeszła niezbędne kursy i uzyskała certyfikaty, które pozwalają im na otwarcie takiego biznesu. Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieścił zdjęcie z niezbędnym dokumentem i opatrzył ją entuzjastycznym opisem.

Certyfikat jest, szkolenia zostały odbyte, więc teraz nic innego nie zostaje jak zacząć działać... Początki na nowej drodze zawsze są trudne, ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana #nowy start #praca - napisał Wojtek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka i Wojtek otworzyli biznes - koszty zabiegu

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" założyli specjalną stronę, na której reklamują swój biznes. W postach zachęcają do skorzystania z zabiegów namiętnie promowanych w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że cena za przyjemności w gabinecie pary nie jest aż tak duża, bowiem jeden zabieg kosztuje około 120 złotych.

Udalibyście się na tlenoterapię w gabinecie Wojtka i Agnieszki?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek szczęśliwym małżeństwem

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, w którym specjaliści na podstawie badań dobierają do siebie osoby, które - według nich - mogłyby stworzyć razem szczęśliwy związek. W trakcie trwania show kandydaci przygotowują się do ślubu, a następnie stają na ślubnym kobiercu i rozpoczynają wspólne życie.

Na końcu decydują, czy chcieliby kontynuować rozwój relacji, czy woleliby się rozwieść. Wojtek i Agnieszka są osobami, które wzięły udział w eksperymencie ślubnym i wszystko wskazuje na to, że psychologowie dobrze wytypowali. Para naprawdę stworzyła świetną relację. Mimo szybkiego ślubu ich związek dynamicznie się rozwija, a kolejnym etapem potwierdzającym skuteczność eksperymentu jest decyzja o założeniu wspólnego biznesu.

Prócz nich w czwartym sezonie show dobrze dobrano jeszcze jedną parę: Oliwia i Łukasz niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Niestety, Joanna i Adam rozstali się wraz z końcem programu.