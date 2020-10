Za nami już siódmy odcinek dziewiątego sezonu "Top Model". Rywalizacja między uczestnikami jest coraz ostrzejsza, co chyba nikogo nie dziwi. W końcu każdy chce dojść do finału i znaleźć się na pierwszym miejscu. Modele i modelki dają więc z siebie wszystko podczas coraz bardziej wymagających sesji zdjęciowych. Tym razem pierwszym zadaniem była akrobatyczna sesja w parach. Zwycięskie zdjęcie miało być częścią reklamy perfum Naomi Campbell. Najlepsi okazali się być Mikołaj i Weronika.

REKLAMA

Kolejnym zadaniem był profesjonalny pokaz na wybiegu. Co jednak ciekawe, panowie również mieli iść w butach na wysokich obcasach. To nie wszystko, bo na wybiegu była woda. Uczestników czekało więc sporo utrudnień. Stawka znów była bardzo wysoka - osoba, która najlepiej sobie poradziła, miała dostać immunitet. Była to Patrycja.

Sokołowska wręczyła też nagrodę od siebie dla Gracji i Ernesta oraz Weroniki. Uczestnicy mogli wziąć udział w prawdziwym pokazie mody.

Kto odpadł?

Finałowym zadaniem było nagranie krótkiego sportowego wideo. Uczestnikom pomagała Joanna Jędrzejczyk. Zadanie było dla niektórych wykańczające. Weronice w pewnym momencie zrobiło się słabo i musiała wdychać tlen. Tymczasem Patrycja zwróciła w głowie trenerowi, który cały czas jej pomagał.

Nagrania oceniali jurorzy podczas panelu. Weronika zachwyciła.

Chciałabym cię zobaczyć na finałowej okładce - powiedziała redaktor naczelna "Glamour".

Tymczasem Maję dopadł intensywny ból. Dziewczyna popisywała się podczas zadania na wybiegu i upadła na biodro, które ma chore. O jej losie musieli zadecydować więc medycy. Do końca trwania odcinka nie było wiadomo, czy dziewczyna będzie mogła brać dalej udział w show. W końcu okazało się, że uraz nie jest groźny.

Powierzchniowy uraz biodra i uda, będę żyła - powiedziała.

Jurorzy uznali, że najlepszy był Dominik. Na drugim miejscu był Mikołaj. Na trzecim miejscu znalazła się Maja. Z programem pożegnała się Gracja. Michał nie przywrócił jej do programu, ale dziewczyna nie wydawała się być tym faktem zmartwiona. Podkreśliła, że to dopiero początek jej kariery.

Uważacie, że słusznie odpadła?