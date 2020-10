Małgorzata Tomaszewska pierwszy raz o zastąpieniu Marceliny Zawadzkiej w "The Voice of Poland". "Stresowałam się"

Małgorzata Tomaszewska została gościem najnowszego odcinka programu "Anything Goes. Ale Jazda!" w TVP. Ela Romanowska zadała jej pytanie o nowe zawodowe wyzwanie - prowadzenie "The Voice of Poland". Tomaszewska zastępuje w tej roli Marcelinę Zawadzką i przyznała, że wiąże się to dla niej ze sporym stresem.

Stresowałam się, bo każdy program to inna atmosfera. Tu jest świetna! Nie wiedziałam, jak będzie w "The Voice of Poland", ale jest super. Ekipa jest zgrana i sympatyczna, a uczestnicy - każdy wnosi coś innego do programu.

Najnowszy odcinek "Anything Goes. Ale Jazda!" już w najbliższy piątek o 21:40 w TVP. Oprócz Tomaszewskiej gośćmi odcinka będą Daria Widawska, Władek Grzywna, Michalina Sosna, Piotr Gumulec i Jakub Wieczorek.

"Anything Goes. Ale Jazda!" - o co chodzi w programie?

"Anything Goes. Ale Jazda!" to międzynarodowy hit produkowany już w 27 krajach na całym świecie m.in. we Francji, Portugalii, Hiszpanii, Australii czy Kanadzie. To format, w którym gwiazdy śpiewają, tańczą i biorą udział w serii śmiesznych konkurencji, a utrudnienie stanowi dla nich Krzywa Scena - skrupulatnie przygotowana scenografia, która przypomina w zależności od scenariusza pokój dzienny, kuchnię itp. Niby zwyczajny pokój, jednak jest mały haczyk! Całość zbudowana jest pod kątem 22,5 stopni, przez co wykonanie nawet najzwyklejszego ruchu staje się wyjątkowo trudne. Program prowadzi Ela Romanowska.