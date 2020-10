Anita Werner z partnerem u Kuby Wojewódzkiego. Wspomniała filmowy debiut. "Jak całuje Linda?"

Anita Werner karierę w telewizji rozpoczęła już we wczesnym wieku nastoletnim. Jako 17-latka zagrała w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego u boku takich sław jak Rafał Olbrychski, Bogusław Linda i Marek Kondrat. Szybko jednak zakończyła występy aktorskie i skupiła się na karierze dziennikarskiej, debiutując w "Wizji Sport". U Kuby Wojewódzkiego wspominała o dawnych próbach zaistnienia w telewizji.

Anita Werner w programie u "Kuby Wojewódzkiego"

Anita Werner swoją karierę w mediach rozpoczęła na początku lat 2000. Zaczynała jako prezenterka w "Wizji Sport", by następnie przejść do "TVN24", z którym związana jest od początku istnienia stacji. Od tego czasu prowadziła m.in. "Fakty po południu" i "Fakty po Faktach". We wtorek wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego, który przedstawił ją jako "metr osiemdziesiąt wiedzy, seksu i inteligencji". Na początku prezenter nawiązał do młodości Werner, która już jako dziecko występowała na scenie i zajmowała się śpiewem. Wojewódzki zapytał, czy nie myślała o karierze pop-owej wokalistki.

Nie czułam, że to było to. Próbowałam różnych zajęć. Jeśli czułam, że coś jest nie dla mnie, ktoś jest lepszy, dawałam sobie spokój. Później był film, koncerty. Nie zawsze wszystko mi wychodziło - wyznała Anita.

Później z kolei dziennikarka postanowiła sprawdzić się w filmowej roli. Jedną z pierwszych ról otrzymała u znanego polskiego reżysera, Władysława Pasikowskiego. To właśnie wtedy miała możliwość współpracy u boku Lindy. Tworzyli w filmie parę.

Jak całuje Bogusław Linda? - zapytał Wojewódzki.

Anita Werner zaprzeczyła jednak, by kiedykolwiek między nią, a Lindą miało dojść do pocałunku.

Nie wiem, z tego co pamiętam, to nie całowałam się z Lindą. Całowałam się z Rafałem Mohrem - odparła.

Dziennikarka wspomniała, że jako 17-latka nie zdawała sobie sprawy, że Pasikowski jest aż tak wielkim reżyserem, a sama możliwość pracy u niego może być taką przygodą.

Nie wiedziałam, że to taka wielka przygoda u tak wielkiego reżysera. Zwolniłam się ze szkoły, byłam totalnym amatorem jeśli chodzi o grę - zdradziła Werner.

Anita Werner pokazała partnera

Anita Werner wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego u boku partnera, z którym jest związana od 2018 roku. Michał Kołodziejczyk wspólnie z Werner napisał książkę o piłce nożnej. Jak zapowiedzieli, to, co się dzieje podczas meczów, idealnie można przełożyć na relacje międzyludzkie.

Świat może przetłumaczyć piłką. Masz zielona koszulkę - jesteś katolikiem, masz czerwoną - jesteś protestantem. W footballu często można jasno i przejrzyście pokazać swoje poglądy, swój sposób myślenia - stwierdził Michał Kołodziejczyk.

