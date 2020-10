"Rolnik szuka żony". Uczestniczka piątej edycji wzięła ślub! Radosną nowiną pochwaliła się na Instagramie

Program "Rolnik szuka żony" pomaga samotnym osobom znaleźć miłość. Aktualnie śledzimy losy uczestników siódmej edycji. Magda, Józef, Dawid, Maciej i Paweł poznają osoby zaproszone do swoich domów. Jak na razie nie wiadomo, czy w tym sezonie powstaną trwałe związki. Do tej pory na oczach widzów narodziło się uczucie pomiędzy m.in. Grzegorzem i Anią oraz Robertem i Agnieszką z drugiej edycji, Małgosią i Pawłem oraz Piotrem i Katarzyną w czwartej.

"Rolnik szuka żony". Kolejna uczestniczka wzięła ślub

Fani programu do tej pory śledzą losy uczestników, którzy nie znaleźli uczucia w show TVP. Każda z osób, która szukała szczęścia na oczach widzów, na swój sposób układa sobie życie uczuciowe. Wiele z nich zakochało się w osobach, które poznało po zakończeniu nagrań. Niektórzy już stanęli na ślubnym kobiercu. W lipcu za mąż wyszła Natalia, która walczyła o serce Sławomira w szóstej edycji. Choć początkowo spodobała się rolnikowi, to ostatecznie wybrał on Martę (z którą mu nie wyszło).

Teraz okazuje się, że kolejna uczestniczka show zawarła związek małżeński. Radosną nowiną pochwaliła się na Instagramie Katarzyna, znana z piątej edycji show. Kobieta starała się o względy Krzysztofa, jednak po zamieszkaniu w jego domu zrozumiała, że nic między nimi nie będzie i opuściła program. Był to cios dla rolnika, gdyż to właśnie ona najbardziej zawróciła mu w głowie. Kasia od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana, a w ostatnią sobotę zdecydowała się na kolejny krok. Na InstaStories dodała zdjęcie dłoni swojej i ukochanego, na których znalazły się obrączki.

Wyszłam - napisała lakonicznie.

Jak na razie nie zdradziła więcej szczegółów. Nie wiemy więc, czy na uroczystość zaprosiła kogoś z programu i jak wyglądała para młoda. Mimo wszystko serdecznie gratulujemy!