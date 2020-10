Harmonogram produkcji "The Four. Bitwa o sławę" zakładał nagrania programu w terminie luty - kwiecień. Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia. Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten wyjątkowy format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

"The Four. Bitwa o sławę" wraca do Polsatu!

Jeszcze wiosną po tygodniach poszukiwań jury "The Four. Bitwa o sławę" wybrało cztery osoby o zadatkach na wielkie gwiazdy, które zajęły najgorętsze krzesła tego roku. Sami Harb, Sabina Jeszka, Kuba Krupski i Karolina Leszko są gotowi na zrobienie wielkiej muzycznej kariery, ale nie mogą być pewni swojej pozycji.

Sami Harb - pochodzi z New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Brał udział w polskiej edycji programu "The Voice", lecz dopiero teraz czuje, że może wygrać "Bitwę o sławę".

Sabina Jeszka – wokalista, autorka tekstów i muzyki. Od wielu lat widzowie mogą podziwiać jej talent we wszystkich stacjach telewizyjnych w kraju, m. in. w programie "Jaka to melodia".

Kuba Krupski - dotarł do finału kultowego programu "Must Be the Music". Tylko muzyka”. Wokalista takich formacji jak Tune i YU.

Karolina Leszko – choć w jej żyłach płynie jazz, realizuje swoje muzyczne pasje na każdym polu. Oprócz udziału w wielu show, ma na koncie także duet z Michaelem Buble.

Kto stanie im na drodze do sławy? Kto wyzwie ich na pojedynek? Kto zajmie ich miejsce? Chętnych do kariery i sławy nie brakuje! Co tydzień w studiu pojawią się nowi śmiałkowie gotowi walczyć o sławę i miejsce w programie. Ale zanim uczestnik stoczy muzyczną bitwę czeka go przesłuchanie przed wyjątkowym jury. Występy utalentowanych wokalistów ocenią: jeden z najbardziej cenionych artystów młodego pokolenia - Igor Herbut, niekwestionowany autorytet w dziedzinie wokalistyki, nie tylko jazzowej - Kuba Badach i polska gwiazda światowego formatu, której hity nie schodzą z list przebojów - Natalia Nykiel. Program poprowadzi jedna z najbardziej lubianych i najpiękniejszych wokalistek Natalia Szroeder.

16 października o godzinie 22:10 "The Four. Bitwa o sławę" wraca na antenę Polsatu! Stacja pokaże cztery odcinki zrealizowane przed pandemią koronawirusa oraz finał na żywo. Po emisji czwartego odcinka widzowie będą mogli głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać! Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". A o tym, kto wygra „Bitwę o sławę” zdecydują widzowie w głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej. Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.