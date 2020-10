Realizatorzy "Tańca z Gwiazdami" dbają o to, by dostarczyć widzom podczas oglądania tanecznego show sporo emocji. Do studia zaproszono więc uczestników poprzednich edycji. Nie zabrakło między innymi Olgi Kalickiej czy Agnieszki Sienkiewicz. Okazuje się, że los potrafi zaskoczyć nawet najlepiej zorganizowanych producentów telewizyjnych i zapewnić dodatkowe "atrakcje". Obowiązkowa kwarantanna zatrzymała w domu Bogdana Kalusa oraz Lenkę i Jana Kliment. Aż do rozpoczęcia odcinka nie było wiadomo, kto zastąpi tancerza i tym samym będzie towarzyszył na parkiecie Annie Karwan. Tymczasowym partnerem wokalistki zostałKamil Kuroczko. W programie - jak w życiu - chwile radości przeplatają się ze smutkiem. Julia Wieniawa zdobyła się na szczere wyznanie.

Zapłakana Julia Wieniawa ma dość hejtu

Julia Wieniawa w trakcie przygotowań do kolejnego odcinka tanecznego show udzieliła szczerego wywiadu przed kamerami. Opowiedziała o hejcie, którego codziennie staje się ofiarą. Młodziutka aktorka nie może znieść presji, którą wywiera na nią społeczeństwo. Podczas wyznania po policzku Julki popłynęły łzy.

Boli mnie hejt, ale nie hejt w Internecie, ale nienawiść, która jest w ludziach - że nie mam talentu, że nie powinnam się za coś zabierać, że ktoś mi coś kupił... Ja też jestem człowiekiem, ja też mam uczucia. I to teraz ze mnie wychodzi. Po prostu mam dosyć - powiedziała zapłakana gwiazda.

Julia Wieniawa 'TzG' screen Polsat

Jula zaprezentowała na parkiecie taniec współczesny, a po pokazie usłyszała od jurorów nawiązujące do jej wyznania słowa.

Ten wasz antyhejt nic nie zmieni. Musisz się nauczyć z tym żyć i nie przejmować się tym aż tak bardzo - radził Andrzej Grabowski.

Młoda celebrytka otrzymała od jury 30 punktów, a na odchodne zaapelowała, by wszyscy byli dla siebie po prostu milsi. W tej kwestii zgadzamy się z Julką w stu procentach!