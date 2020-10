"Love Island". Finał na za nami. Wiemy, która para zwyciężyła. Wybrali miłość czy sto tysięcy?

W "Love Island. Wyspa miłości 2" uczestnicy spędzili sześć tygodni, podczas których zdążyli się poznać, zaprzyjaźnić, a nawet zakochać. To właśnie to ostatnie uczucie jest głównym celem programu. Udało się to aż trzem parom, które przeszły do wielkiego finału.

Padły gorące wyznania, a uczestnicy nie kryją, że chcieliby spędzać ze sobą czas nawet po opuszczeniu luksusowej willi. Jednak dopiero codzienne życie zweryfikuje, które relacje okazały się prawdziwe. Póki co, widzowie zdecydowali, która para najbardziej zasłużyła na nagrodę.

"Love Island. Wyspa miłości 2". Kto wygrał program?

O miłość (i pieniądze) walczyły trzy pary:

Widzowie mieli szansę oddać głos na jedną z nich w darmowej aplikacji. Ich decyzją, olbrzymią przewagą, "Love Island 2" wygrali Julia i Dominik, którzy nie kryli wzruszenia.

Liczba głosów oddanych przez widzów wskazała, że drugie miejsce należy się Magdzie i Igorowi.

Z kolei trzecie miejsce zajęli Ola i Rafał.

"Love Island. Wyspa miłości 2". Miłość czy pieniądze?

Julia i Dominik musieli dokonać wyboru. Mogli zgodnie zdecydować, że stawiają na miłość i tym samym wygrywają sto tysięcy złotych do podziału na pół. Jeżeli jedna osoba zdecydowałaby się na uczucie, a druga na pieniądze, otrzymuje je ta, która wybrała kasę. Z kolei jeśli Julka i Dominik chcieli wyłącznie pieniędzy, nie otrzymałby ich nikt.

Oczywiście zgodnie z przewidywaniami Julia i Dominik wybrali uczucie i mogą podzielić się kwotą na pół.

