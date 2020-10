"Love Island". Kto wygrał poprzedni finał? Co teraz robią zwycięzcy?

Do końca "Love Island. Wyspa miłości 2" został jeden odcinek, podczas którego wszystko stanie się jasne. Jedna z par otrzyma możliwość zdecydowania, czy wybiera miłość, czy pieniądze. W poprzedniej edycji zwycięzcy zdecydowali się na uczucie, które jednak nie przetrwało próby czasu. Co się stało?

"Love Island. Wyspa miłości" co się działo w finale pierwszej edycji?

W poprzednim sezonie "Love Island. Wyspa miłości" w ostatnim odcinku o zwycięstwo walczyli Sylwia i Mikołaj, Marietta i Franek oraz Oliwka i Maciek. Szczęśliwie wyszła z tego pierwsza para. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zdecydowali się na miłość i tym samym wygrali wspólnie sto tysięcy złotych.

"Love Island" co się stało z parami po programie?

Żadnej z finałowych par "Love Island" nie udało się stworzyć długotrwałej relacji. Powiodło się to z kolei innej parze, która na początku nie była brana na poważnie. Chodzi o Monikę Kozakiewicz i Pawła Tyburskiego. Chociaż w programie początkowo nic nie wskazywało na to, że między tą dwójką narodzi się coś więcej, ostatecznie ku zaskoczeniu wielu fanów reality-show połączyła ich prawdziwa miłość.

Oliwia i Maciek zajęli trzecie miejsce w programie. Ich związek rozpadł się jednak dwa miesiące po zakończeniu show. Wielokrotnie obrzucali się wzajemnymi oskarżeniami - Maciek sugerował, że dziewczyna jest prostytutką, z kolei ona, że chłopak ma problemy ze sobą. Dziś Oliwia jest w związku z Sashą, który ma za sobą udział w "Top model".

Inna para - Franek i Marietta stworzyli parę po programie, jednak również bez sukcesu. Wydawało się, że mają sporą szansę na powodzenie, jednak rzekomo obydwoje stwierdzili, że to nie to. Nie chcieli zdradzać, co było głównym powodem rozstania.

Ostatnią parą, która "zbiera się" po wrześniowym rozejściu jest Sylwia i Mikołaj. Para występowała razem w "Tańcu z gwiazdami", jednak gdy ogłosiła, że ich związek się zakończył, widzowie nie chcieli na nią głosować i w kolejnym odcinku opuścili show.

W czwartek Sylwia samotnie pojawiła się w jednym z odcinków "Love Island. Wyspa miłości 2", podczas którego uczyła uczestników tańca i miała szansę ocenić, kto najbardziej przypadł jej do gustu.

W rozmowie z naszą redakcją Sylwia Madejska zdradziła, której z par kibicuje.

Nie wskażę typu, ale powiem jedno. W tamtym roku wygrała brunetka, dlatego w tym roku również trzymam kciuki za brunetkę - powiedziała tajemniczo Sylwia.

Myślicie, że któraś z par w "Love Island. Wyspa miłości 2" ma szansę na dłuższą relację?

