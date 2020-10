"Love Island. Wyspa miłości 2" trwa od początku września. Od tego czas widzowie zdążyli dobrze poznać uczestników show, których zachowania są rejestrowane przez kamerę przez niemal całą dobę. Program ma swoją emisję sześć razy w tygodniu (wyjątkiem jest jedynie sobota). W piątek w końcu wszyscy opuszczą wyspę. Z tej okazji przypomnimy, co działo się w relacji Igora i Magdy.

"Love Island. Wyspa miłości 2". Igor był w związku z Oliwką

Igor z "Love Island. Wyspa miłości 2" jest w programie niemal od początku sezonu. Chłopak pojawił się w pierwszym tygodniu zabawy na wyspie. Od razu wzbudził zainteresowanie dziewczyn. Mimo ogromnej nadziei sporej części z nich, od razu sparował się z Oliwką.

Dziewczyna była wtedy z Dominikiem, który jednak nie czuł chemii, dlatego stwierdził, że "zamieni się" partnerką z Mikołajem. Plany pokrzyżowało wejście Igora.

Wydawało się, że para dogaduje się naprawdę dobrze, jednak Oliwia nie była w pełni zadowolona z chłopaka. Nie spodobało jej się, że musi go "pilnować jak dziecko" i sam nie potrafi podjąć żadnej decyzji.

Brak satysfakcji w relacji pary doprowadziło do tego, że Oliwia z "Love Island. Wyspa miłości 2" zaczęła się wahać i postanowiła dać szansę także Mikołajowi, o czym otwarcie informowała Igora. Chłopak zapewniał ją, że nie jest to dla niego problemem, a jego uczucia są stabilne.

Wiemy, że przyszłość tej pary okazała się jednak inna, bowiem Igor zostawił dziewczynę w momencie, w którym do programu weszła Magda.

"Love Island. Wyspa miłości 2". Gdy Igor poznał Magdę

Widzowie "Love Island" byli zszokowani zachowaniem chłopaka, ale jednocześnie uważali, że Oliwka sama sobie na to zasłużyła. Nie była pewna co do chłopaka aż do momentu, w którym na horyzoncie pojawiła się nowa konkurentka. Okazało się też, że Magda ma już za sobą debiut w telewizji, ponieważ wystąpiła wcześniej w "Top model" i znalazła się nawet w finałowej dwunastce.

Oliwka mocno przeżywała sytuację z Igorem, jego nową partnerkę nazwała nawet "szmatą", ale jednocześnie szybko pozbierała się po rozstaniu. Wróciła do oczarowanego nią Mikołaja, z którym doszła niemal do finału. Widzowie pożegnali się z nimi na początku tego tygodnia.

Magda i Igor wciąż tworzą parę. Wszystko wskazuje na to, że piątkowy finał może okazać się dla nich szczęśliwy, bowiem spora część widzów dopatruje się w relacji towarzyskiego Igora i skrytej dziewczyny szansy na udany związek. Inna część widzów uważa z kolei, że Magda bawi się uczuciami zakochanego chłopaka, ponieważ jej zachowanie zupełnie nie wskazuje na silne uczucia względem Igora. A Wy, co uważacie?

