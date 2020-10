W "Love Island. Wyspa miłości 2" coraz więcej emocji. Wszystkie pary przeszły już do poważnego etapu relacji i nadeszła pora na poznanie rodziców. Nie obyło się bez łez i nerwowego śmiechu.

REKLAMA

"Love Island 2". Uczestnicy poznali rodziców swoich partnerów

W poprzednim odcinku "Love Island. Wyspa miłości 2" Rafał zaproponował związek Oli. Następnie to Dominik stwierdził, że jest tak mocno zakochany, że chciałaby żyć z Julką także po opuszczeniu programu.

Igor nie chciał być gorszy i podczas wizyty w kryjówce, czyli oddzielnym pokoju, w którym spędził z Magdą noc, zadał kluczowe pytanie dotyczące bycia w związku. Producenci programu najwyraźniej uznali, że w związku z tym uczestnicy "Love Island" powinni poznać rodziców swoich partnerów. Islandersi zupełnie się tego nie spodziewali.

Igorku, tu mama, chodź do salonu - wyspiarze usłyszeli tajemnicze dźwięki dochodzące z jednego z pomieszczeń.

Okazało się, że rodzice Igora postanowili połączyć się z ekipą programu i tym samym wziąć udział w rozmowie z synem.

Od razu jak usłyszałem "Igorek, Igorek, Ptaszku, wiedziałem, że to moja mama - powiedział Igor.

Rodzice chłopaka powiedzieli, że bardzo tęsknią za synem i są z niego bardzo dumni. Tata Igora wspomniał, że jeden z jego kolegów w pracy pytał, czy "było coś" w kryjówce, która kojarzy się z intymnym miejscem przeznaczonym na seks. Musicie przyznać, dość krępujące pytanie.

Niestety, chłopak musiał rozczarować kolegę ojca z pracy, mówiąc, że do niczego nie doszło. Później zawołał także Magdę, którą nazwał swoją przyszłą żoną i przedstawił rodzicom. Dziewczyna zebrała sporo komplementów od mamy Igora.

"Wyspa miłości 2". Ola się rozpłakała, mama Dominika wkurzona

Ola z Rafałem byli na randce w trakcie spotkań z rodzicami na wideo, dlatego zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje, gdy wrócili do hotelu. Dziewczyna była zszokowana całą sytuacją, popłakała się i przez dłuższy czas nie mogła dojść do siebie, mimo że spotkanie z rodzicami i poznanie Rafała przebiegło w miłej atmosferze.

Okazało się, że Dominik również przedstawił partnerkę rodzicom, którzy z zacięciem śledzą każdy odcinek "Love Island 2". Mama chłopaka zdradziła nawet, że nie była w stanie oglądać jednego z odcinków, ponieważ była bardzo zdenerwowana zachowaniem syna. Jak myślicie, o jaką sytuację może chodzić?

Zobacz też: "Love Island". Kim są finaliści? Wiemy, co mówili o sobie przed wejściem na "Wyspę miłości"