"Wyspa miłości 2" wkrótce zniknie z ekranów telewizorów. Finał "Love Island" już w ten piątek. Zanim jednak pożegnamy "Islandersów" widzowie muszą zadecydować, która para ma największą szansę na zbudowanie trwałego związku po programie.

Trudno w tym momencie określić szansę na zwycięstwo którejkolwiek z nich, każda jest zupełnie inna, a opinie fanów i byłych uczestników programu są bardzo podzielone.

"Wyspa miłości 2" uczestnicy poprzedniej edycji "Love Island" oceniają finałowe pary

"Love Island. Wyspa miłości 2" zakończy się piątkowym finałem. To właśnie wtedy widzowie dowiedzą się, która para cieszy się największą sympatią widzów. Jeszcze do końca czwartkowego odcinka mogą zdecydować, kto zasługuje na wygraną. Wszystko za sprawą specjalnej aplikacji służącej do głosowania na finałowe pary.

Marietta Fiedor stawia na Olę i Rafała

Nasza redakcja postanowiła zapytać uczestników z poprzedniego sezonu show o opinie na temat aktualnej edycji. Typy są naprawdę różne, tak samo zresztą jak opinie internautów, którzy chętnie w komentarzach typują zwycięzców. Marietta Fiedor z "Love Island. Wyspa miłości" powiedziała, dlaczego jej wybór padł na Olę i Rafała, którzy są mocno kontrowersyjną parą.

Osobiście pomimo wielu negatywnych komentarzy odnośnie związku Oli i Rafała to bardzo im kibicuje. Widzę tam przyjaźń, dużo poczucia humoru i mam wrażenie takiego zdrowego dystansu. Przeżyli tam najwięcej prób. Jednak myślę, że wygra Julka z Dominikiem lub Magda z Igorem, których też uwielbiam - zdradziła Marietta Fiedor w rozmowie z Plotek.pl.

Julka i Dominik - za nich trzyma kciuki Oliwia Miśkiewicz

Zupełnie innego zdania jest Oliwia Miśkiewicz, która liczy na Julkę i Dominika.

Trzymam kciuki, żeby relacja Julii i Dominika przerodziła się z tego słodkiego, szczeniackiego zauroczenia w szczerą miłość po programie oraz żeby Magda i Igor dali sobie radę z odległością, pierwszymi kłótniami i światem zewnętrznym. Szczerze powiedziawszy żadnej z par nie życzę wygranej. Będzie na nich spoczywać mega presja - powiedziała nam Oliwia.

Sylwia Madeńska - wygrała "Love Island", za kogo teraz trzyma kciuki?

Zupełnie innego zdania jest Sylwia Madeńska, która dosyć sceptycznie podchodzi do relacji par, ale delikatnie sugeruje, że jej serce skradła relacja Magdy i Igora oraz Oli i Rafała.

Widać gołym okiem, ze płeć męska jest bardzo mocno zaangażowana w relacje. Super się na nich patrzy, piękni ludzie, piękne pary. Ciężko mi powiedzieć, które relacje przetrwają po programie. Wiemy doskonale, ze życie dużo weryfikuje. W willi nie ma żadnych problemów, uczestnicy mogą się skupić tylko na budowaniu relacji. Po wyjścia „na świat” dochodzi wiele ludzkich spraw. Jeszcze nie do końca ufam wyznaniom, jakie między nimi padają, ponieważ wypływa z nich zdecydowanie za dużo słodyczy - przekonuje Sylwia.

Na koniec dodała, że nie chce wskazywać typu, ale liczy na jedną z brunetek. Jak wiadomo, to może być zarówno Magda, jak i Ola.

Nie wskaże typu, ale powiem jedno. W tamtym roku wygrała brunetka, dlatego w tym roku również trzymam kciuki za brunetkę - mówi tajemniczo Sylwia.

W poprzedniej edycji "Love Island. Wyspa miłości" decyzją widzów pierwsze miejsce zajęli Sylwia oraz Mikołaj, którzy faktycznie kontynuowali rozwój relacji po opuszczeniu hotelu. Pod koniec września tego roku okazało się jednak, że Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska się rozstali.

Sylwia i Mikołaj mogli rok temu zdecydować, co wybierają - miłość czy pieniądze. Zgodnie podjęli decyzję, że stawiają na miłość i tym samym wygrali razem 100 tysięcy złotych.

"Love Island". Jak wygląda finał?

Przypomnijmy - w finale uczestnik może wybrać miłość lub pieniądze. Jeżeli obie osoby z pary zdecydują, że chcą kontynuować znajomość dzielą się kwotą po połowie. Jeśli z kolei jedna osoba wybierze miłość, a druga kasę, ten kto postawił na pieniądze wygrywa 100 tysięcy, z kolei gdy obydwoje wybiorą gotówkę, nie dostaje jej nikt.

Która para waszym zdaniem wygra "Love Island 2"?

