Uczestnicy "Rolnik szuka żony 7" dopiero się rozkręcają. Dotychczas rolnicy wybrali kandydatów, których zaprosili do swoich domów, a w kolejnych odcinkach widzowie dowiedzą się, jak potoczyły się ich losy na wsi. Sam program był kręcony już jakiś czas temu, dlatego uczestnicy mogą oglądać swoje zmagania przed ekranami telewizorów na antenie TVP. Okazuje się, że jednemu z nich może towarzyszyć Diana, kandydatka z poprzedniej edycji. Komentarze Dawida pod postami dziewczyny na Instagramie wskazują, że mogło zaiskrzyć między nimi.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony 7" Dawid i Diana z poprzedniej edycji są parą?

Emisja "Rolnik szuka żony 7" rozpoczęła się na początku września. To właśnie wtedy widzowie poznali rolników i rolniczkę, którzy szukają miłości w programie. Na początku każdy z nich opowiadał o sobie, by zainteresowani widzowie mogli wysłać listy, które zostaną przeczytane przez uczestników. Następnie każdy z nich wybrał wiadomości, które najbardziej przypadły im do gustu. Dawid ostatecznie zdecydował się na trzy panie: Martynę, Magdalenę oraz Monikę i to właśnie one zostały zaproszone na kilka dni do domu mężczyzny, by mógł je bliżej poznać.

Nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy Dawida w tej edycji, jednak wszystko wskazuje na to, że w programie nie udało mu się znaleźć odpowiedniej kandydatki na żonę. Nie oznacza to, że chłopak nie szukał szczęścia gdzie indziej, bowiem istnieją podejrzenia, że obecnie spotyka się z dziewczyną z poprzedniej edycji, Dianą.

"Rolnik szuka żony 7" Diana byłą uczestniczką poprzedniej edycji

Diana z "Rolnik szuka żony 7" była kandydatką Seweryna i świetnie radziła sobie w programie, jednak mężczyzna nie docenił jej starań i przez długi czas ją zwodził. Ona jednak przejrzała jego intencje i sama postanowiła opuścić gospodarstwo. Czy poprzednie niepowodzenie może być szczęśliwym trafem dla Dawida? Atmosferę podkręca fakt, że obecnie namiętnie komentuje posty Diany.

Ładne masz te oczy, ładne, zielone - czytamy pod jednym ze zdjęć Diany.

Sama zainteresowana nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi.

Oczy zielone, życie szalone. Zresztą sam widziałeś– dodała tajemniczo dziewczyna.

Dawid nie pozostawił komentarza bez odpowiedzi i zacytował fragment miłosnej piosenki:

Oj widziałem, widziałem! Ale ja bym powiedział, że te oczy zielone są „uśmiechem doprawione” - napisał chłopak.

Pod innym zdjęciem Diany mężczyzna po raz kolejny zacytował słowa utworu, który wyraźnie połączył parę.

Tutaj na myśl przychodzą mi słowa pewnej piosenki: chyba znalazłem... - podpisał Dawid zdjęcie Diany w sukni ślubnej.

Chodzi o piosenkę "Oczy zielone" i jedna ze zwrotek brzmi tak:

Oczy lekko zielone, uśmiechem doprawione. W sukience jest czerwonej, chyba znalazłem żonę - brzmi tekst utworu

Jak myślicie, faktycznie Dawid "znalazł żonę"?

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Maciej i Monika spotykali się wcześniej? Zdradziło ich zachowanie i miejsce zamieszkania. Fani snują teorie