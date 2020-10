"Rolnik szuka żony" nie bez powodu cieszy się ogromną popularnością. Jednym z faworytów widzów jest rolnik Maciej pochodzący z Chlebna. Od samego początku wzbudza duże emocje, które jeszcze wzrosły, gdy wybrał swoje kandydatki.

REKLAMA

Jedną z nich jest Monika nauczycielka matematyki i fizyki. Maćkowi od razu przypadła do gustu - w przeciwieństwie do widzów, którzy postrzegają Monikę w nieco ciemniejszych barwach. Uważają, że jest arogancka, zarozumiała i zdecydowanie nie nadaje się na gospodarstwo. Mimo to rolnik zdaje się nie widzieć tych cech i jest tak zauroczony wybranką, że fani "Rolnika" są pewni, że para musiała znać się wcześniej. W końcu mieszkali bardzo blisko siebie.

"Rolnik szuka żony". Maciej i Monika spotykali się przed programem?

Maciej i Monika od momentu poznania się zachowywali się w bardzo specyficzny sposób. Nie czuli skrępowania, swobodnie rozmawiali, co wyglądało tak, jakby znali się od lat. Taka wersja wydarzeń jest bardzo możliwa. W końcu miejscowość Złotowo, z której pochodzi Monika, leży zaledwie 30 kilometrów od Chlebna.

Mam wrażenie, jakby z Moniką się widział przed rozpoczęciem nagrań. Jakoś tak pewna siebie i on w nią też wpatrzony. Zbyt pewnie tam się czuje. Jak dla mnie on wyboru już dokonał. Ale może się mylę - komentuje jeden z widzów.

Internauci zauważyli także, że Monika jest znajomą Seweryna, rolnika z poprzedniej edycji programu. Gościła nawet w jednym z odcinków, w którym Seweryn przedstawiał bliskim swoją wybrankę. Widzowie są prawie przekonani, że cała trójka może się znać. Jako potwierdzenie, tych przypuszczeń ma być fakt, że Maciej lajkuje instagramowe zdjęcia obecnej partnerce Seweryna.

Czytałam tu w komentarzach, że Monika to znajoma Seweryna (nawet była w TV w poprzedniej edycji na spotkaniu Seweryna, że znajomymi). Natomiast Maciej podobno lajkuje zdjęcia obecnej dziewczyny Seweryna, także pewnie się znają. Ta nauczycielka to dobra aktorka... Nie nadaje się na wieś... - dodaje inny.

A jakie jest Wasze zdanie?