To już ostatnie odcinki show Polsatu "Love Island". W willi pozostało pięć par: Julia i Dominik, Ola i Rafał, Oliwia i Mikołaj, Alicja i Mundek oraz Magda i Igor. Jedna z nich musiała zostać wyeliminowana, gdyż do walki o główną nagrodę staną jedynie trzy. O wskazanie osób, które będą musiały opuścić willę, zostali poproszeni uczestnicy.

"Love Island 2". Kto odpadł z "Wyspy miłości"?

Wszyscy byli zaskoczeni tym, że po raz kolejny to oni muszą zdecydować, kto ma opuścić willę. Niedawno wybierali, kto ma większe szanse na miłość: Oliwia i Mikołaj czy Kornelia i Mika. W większości postawili na pierwszą parę, która dzięki temu pozostała w programie. Tym razem uznali, że najsłabsze uczucie jest pomiędzy Alicją i Mundkiem.

Nie musicie się smucić. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Cieszymy się, że tak się stało - zwrócił się do kolegów Mundek.

Cudowne chwile tu spędziłam, kocham was wszystkich i sama widziałam, że mamy najmniejsze szanse na zbudowanie mocnej relacji - dodała Alicja.

Nie byli za bardzo zaskoczeni, gdyż... sami zagłosowali na siebie i to siebie wskazali jako parę, w której nie ma większego uczucia. Co więcej, na początku odcinka wyemitowano ich rozmowę, podczas której uznali, że raczej między nimi nic się nie narodzi i łączy ich wyłącznie przyjaźń. Co oczywiście nie zamyka im drogi do związku, gdyż Mundek podkreślał, że nieraz w taki właśnie sposób powstawały jego związki.

Jestem wdzięczna za ten czas, za wspomnienia - mówiła Ala.

Cieszymy się, że opuszczamy tę willę jako para przyjaciół, i z uśmiechem - podkreślił Mundek.

W willi pozostały cztery pary. Jeszcze jedna z nich opuści Wyspę Miłości. Tym razem zdecydują widzowie.