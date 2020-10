"Taniec z Gwiazdami". Niezła wpadka! Sylwia Lipka walczyła na parkiecie z rozdartymi spodniami

Sylwia Lipka zapamięta ten taniec na długo. Na parkiecie wystąpiła bowiem w towarzystwie własnego brata Daniela, rozgrzewając publiczność gorącą sambą. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie "drobna" wpadka młodej piosenkarki. Celebrytka podczas prezentowania choreografii przed kamerami walczyła z... rozdartymi spodniami. Dolna część garderoby nie chciała z nią współpracować.

Wpadka Sylwii Lipki w "Tańcu z Gwiazdami"

W dzisiejszym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" nie zabrakło prawdziwych emocji i wzruszeń. Celebryci mieli okazję przedstawić jedną z choreografii w towarzystwie swoich najbliższych. Kogo wybrała Sylwia Lipka? Piosenkarka zatańczyła sambę z bratem Danielem. Para miała nie lada wyzwanie, ponieważ rozpoczynała całe show. Dodatkowo młoda wokalistka zaliczyła wpadkę.

To miał być zaskakujący element gorącego tańca latynoamerykańskiego. Sylwia i Daniel odziani byli w identyczne granatowe koszule, kamizelki, krawaciki oraz kapelusze. Jednak to rozdarte spodnie przyciągnęły największą uwagę publiczności. Oryginalnie zaprojektowany strój powinien pomóc w zrzuceniu zbędnych nogawek, by uwydatnić podczas występu zgrabne nogi tancerki. Efekt niestety był odwrotny. Niesforna kreacja zatrzymała się na udach Sylwii, która nie przerywając choreografii, walczyła ze spodniami, aby zsunąć je w dół.

Sylwia Lipka, 'Taniec z Gwiazdami' Instagram/ @sylwialipka_music, @tanieczgwiazdami

Rodzeństwo dokończyło taneczny pokaz z lekkim zdezorientowaniem. Na szczęście występy z bliskimi gwiazd nie były oceniane przez jurorów.

Dzisiaj jako pierwsi na parkiecie pojawili się Sylwia Lipka oraz jej brat Daniel. Zatańczyli dla Was sambę. Jak Wam się podobał ich występ? - czytamy na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

A jak Wy ocenicie taniec Sylwii i Daniela?