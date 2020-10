Ania Karwan w najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zatańczyć w parze z 7-letnią Oliwią, z kolei drugi taniec w zadedykuje osobie, przez którą wiele w życiu wycierpiała. Sentymentalna podróż stała się okazja do powrotu do wydarzeń z przeszłości.

Ania Karwan w "Tańcu z Gwiazdami" zatańczy z córką

Ania Karwan opowie w "Tańcu z Gwiazdami" o ważnym momencie w jej życiu. Nowy odcinek show będzie obfitował w bardzo osobiste wątki uczestników. Na parkiecie obok gwiazd pojawią się także ich najbliżsi, z którymi zaprezentują efekty kilkugodzinnych treningów. Karwan zdecydowała się zaprosić na tę okazję swoją 7-letnią córkę.

Chciałam, aby poczuła się ważna. Ostatnio bardzo dużo pracuję i mam mniej czasu dla niej. Dzięki udziałowi w show ma okazję zobaczyć, czym obecnie żyje jej mama i jak bardzo ją to cieszy. Chcę pokazać córce, że spełnianie marzeń jest bardzo ważne - powiedziała wokalistka.

Ania Karwan w "Tańcu z Gwiazdami" opowie o zmarłym ojcu

Ania Karwan w "Tańcu z gwiazdami" ma do zaprezentowania także drugi taniec, który postanowiła zadedykować nieżyjącemu tacie. Dla wielu to może być zaskakująca dedykacja, bowiem Karwan nie miała lekkiego dzieciństwa - jej ojciec był alkoholikiem i spędziła z nim niewielką część swojego życia, która jednak pozostawiła silny ślad w jej psychice. Matka wokalistki wyjechała z córkami do innego miasta, a mężczyzna został w ich rodzinnej miejscowości sam.

Tata Ani był chory, mogę powiedzieć, że nieuleczalnie, bo ktoś, kto nie chce się leczyć to jest nieuleczalnie chory. Tata Ani został w Łaszczowie, a ja wyjechałam z córkami do Warszawy – stwierdziła przed kamerą mama piosenkarki.

Ada Karwan wyznała, że wróciła w rodzinne strony po raz pierwszy od bardzo wielu lat i wiążę się z tym mnóstwo trudnych, ale ważnych dla niej emocji.

Mój tata odszedł 12 lat temu i rzeczywiście byłam tu wtedy po raz ostatni. Ja dzisiaj dojrzałam do tego, żeby mojego kochanego tatę odwiedzić. Zrobię to sama - powiedziała Ania Karwan.

Julia Wieniawa ostatnio także podzieliła się swoją trudną historią. Jej rodzice rozwiedli się kilka lat temu, jednak dziewczyna dotychczas nie dzieliła się tą historią i dopiero pierwszy raz opowiedziała o tym w mediach.

Odcinek z historią Ani pojawił się na antenie Polsatu w piątek o godzinie 20:05. Jesteście ciekawi?