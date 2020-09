"Love Island". Rafał bez żenady wtrąca się w związek Magdy i Igora. Fani nie zostawiają na nim suchej nitki

W "Love Island. Wyspa miłości 2" wciąż pojawiają się nowe zawirowania miłosne. Najważniejszą kwestią jest wątek Magdy i Igora, którzy od niedawna tworzą parę. Wcześniej był związany z Oliwką, jednak stwierdził, że nie mają szansy stworzyć sensownej relacji. Do akcji wkroczył Rafał, który postanowił wyrazić swoje zdanie na temat decyzji Igora, jednak jego "złote" rady nie spotkały się ze zrozumieniem wśród fanów.

Rafał z "Love Island. Wyspa miłości 2" umoralnia Igora

Kilka dni temu Igor z "Love Island 2" podjął decyzję o tym, że nie zamierza kontynuować relacji z Oliwią i porzucił ją dla nowej uczestniczki, Magdy Karwackiej znanej z "Top Model". Szybko okazało się, że para świetnie się ze sobą dogaduje, jednak nie wszyscy członkowie ekipy są zdania, że zachowanie Magdy wskazuje na faktyczne zauroczenie, a jedynie grę nowej wybranki Igora.

Z kolei Igor wydaje się szukać po prostu drogi do wygranej i z pełną świadomością wybiera partnerki, które mu w tym pomogą. Takiego zdania jest Rafał, który postanowił udać się z kolegą w ustronne miejsce na wyspie, gdzie wyraził swoją opinię na temat nowej relacji Igora.

Ty się zmieniłeś trochę, taki się zrobiłeś hop do przodu. Wcześniej to tak zagadałeś, a teraz taki ciągłe jesteś w innym świecie. Ekipa Cię postrzega jako takiego gbura, który zostawił Oliwkę, naobiecywał i teraz wziął Magdę. Po prostu chcesz się wybić - mówił Rafał.

Igor postanowił szybko uciąć rozmowę, ponieważ stwierdził, że Rafał niepotrzebnie miesza się w jego sprawy. Widać jednak, że słowa Rafała jednak musiały trafić do jego serca, ponieważ ostatecznie Igor postanowił porozmawiać z Oliwią i jeszcze raz przeprosić za swoje zachowanie. Wyraził skruchę, z kolei dziewczyna tylko się uśmiechnęła, co mogłoby wskazywać na to, że sytuacja staje się coraz bardziej stabilna.

Rafał nie dał za wygraną i postanowił spróbować szczęścia w rozmowie z Magdą. Przedstawił więc swoją opinię na temat jej relacji z Igorem:

Igor wybiera fajne dziewczyny. Najpierw Oliwkę, potem Ciebie, no i ją zostawił, jak przyszłaś. Jej naobiecywał, a teraz się bierze za Ciebie, niesmacznie się zrobiło. Wydaje mi się, że z Twojej strony to nie ma iskierki, on bardziej taki zadurzony. Powinniście bardziej uważać, Oliwka patrzy na to, a wy tak od razu zostawiliście parą i razem chodzicie - zaczął wywód Rafał.

Magda postanowiła nie ulegać presji Rafała i stwierdziła, że ich zachowanie jest zupełnie normalne i nie zamierzają się z tym ukrywać.

Ale to jest normalne, co my robimy, to tak jak w prawdziwym życiu. Nie zamierzamy się ukrywać, nic w tym nie ma złego - odpowiedziała Magda.

Rafał z "Love Island. Wyspa miłości" w ogniu krytyki

Zabiegi Rafała z "Love Island. Wyspa miłości 2" nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie wszyscy fani byli zachwyceni podchodami chłopaka, który ewidentnie wtrącał się w relację, która nie powinna go interesować. Internauci zarzucali mu nawet, że wszystko, co robi, świadczy o jego przebiegłości i chęci wygranej.

Co za gość z Rafała. Widział po prostu, że jest para, która im zagraża. Teraz już wiadomo na 100 proc., że on tam poszedł tylko z zamiarem wygranej. Wejść w jeden stały związek i do końca wytrwać i zrobić ludzi w balona. Poczuł zagrożenie i miesza, teraz chce osłabić pozycję Igora wśród pozostałych

Serio Rafał? Ty tak do Igora na poważnie? Jedyna osoba, która chce wygrać to Ty, żenada straszna. Igora zostaw w spokoju, chłopak już dawno powinien olać Oliwkę, ale zawsze wychodzi z klasą i potrafi porozmawiać twarzą w twarz, a nie za plecami jak niektórzy

No Rafał się chyba bardzo nudzi z Olą i miesza gdzieś indziej. Dobrze, że Magda stąpa twardo po ziemi i nie da się zmanipulować - pisali oburzeni fani "Love Island".

Zgadzacie się z tymi opiniami?