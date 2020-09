"Rolnik szuka żony". Magda podpadła widzom swoim wyborem. "On kury na oczy nie widział nawet"

26-letnia Magdalena z "Rolnik szuka żony" jest jedyną rolniczką w tym sezonie - dostała aż 386 listów. To ona wybiera panów, którzy mają szansę zdobyć jej serce i wspólnie zająć się gospodarstwem. W niedzielnym odcinku miała szansę poznać każdego z potencjalnych kandydatów i zdecydować, kto dostanie od niej zaproszenie do domu.

Magda z "Rolnik szuka żony" dokonała wyboru kandydatów

Niedzielny odcinek "Rolnik szuka żony" był pełen emocji - Magda zorganizowała zabawę w pytania i odpowiedzi. Została tylko trójka adoratorów: Mateusz, Karol i Paweł. Największą uwagę zwracał rozgadany i pewny siebie Mateusz, który bardzo zaczepnie odpowiadał na pytania dziewczyny. Stwierdził nawet, że jest chętny do podrywu i nie wahałby się zagadywać do kobiet, gdyby stał za barem. To właśnie nim rolniczka wydawała się najbardziej zainteresowana.

I to właśnie jego Magda zaprosiła do kolejnego etapu - odrzuciła za to Karola - zdaniem widzów - jedynego mężczyznę, z którym mogłaby stworzyć stabilną relację. Magda argumentowała decyzję ciekawą osobowością Mateusza.

Nie jestem pewna, czy on się tutaj odnajdzie. Ale nie będę się z nim nudzić - powiedziała rolniczka

Chłopak chwilę wcześniej wyraził zachwyt Magdą i stwierdził, że nie widzi innej opcji niż ta, że Magda go wybierze.

Chcę, żeby mnie wybrała, mało tego - wiem, że mnie wybierze. Inni chłopcy są fajni, ale nie ukrywajmy, to ja się z nią super dogaduje - powiedział "skromnie" Mateusz

Widzowie są pewni, że Magda zrobiła błąd, dając szansę "podrywaczowi" i nie wróżą jej szczęścia.

Przecież on nawet nie widział kury na żywo

Szuka, ale rozgłosu chyba, nie żony

Za bardzo pewniaczek. Jest ładny i myśli, że każda foczka jego - pisali oburzeni fani.

Podzielacie opinię zaniepokojonych fanów, czy też zgadzacie się może z Łukaszem Sędrowskim, uczestnikiem piątej edycji programu "Rolnik szuka żony", który w rozmowie z Plotkiem zdradził, że ufa intuicji Magdy?

Uważam, że Magda wybrała właściwie. Mam nadzieję, że Mateusz przyszedł po to, by odnaleźć miłość w programie, bo Magda jest fantastyczną dziewczyną i zasługuje na szczęście. A jak to się ułoży dalej? Będziemy oglądać odcinki i zobaczymy, jak to się dalej potoczy - powiedział Plotkowi Łukasz

