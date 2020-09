"Hotel Paradise 2". Niedyskretni uczestnicy zdradzają, które relacje przetrwały po programie. Nie za wcześnie?

"Hotel Paradise 2" był kręcony na początku tego roku, jednak dopiero we wrześniu widzowie mogli śledzić losy bohaterów na ekranach telewizorów. Mimo że do końca sezonu pozostało jeszcze kilkanaście odcinków, niektórzy wyspiarze postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat relacji, które ostatecznie przetrwały po programie.

Uczestnicy "Hotel Paradise 2" zdradzają relacje po programie

"Hotel Paradise 2" już na początku tygodnia mógł zaskoczyć widzów sporą dawką emocji. W poniedziałkowym odcinku Dominika i Artur, którzy są ze sobą w parze, musieli podjąć decyzję, kto w kolejnym odcinku opuści program. Wiadomo, że największy dylemat dotyczył Sonii, Magdy i Bartka i to właśnie któreś z nich ma dużą szansę na wytypowanie przez parę.

Na swoim Instastory postanowiła wypowiedzieć się Magda, która dosyć często na Instagramie wyraża się negatywnie o sporej części hotelowej ekipy. Z relacji, którą umieściła, wynika, że utrzymuje kontakt jedynie z Dominiką, którą w poniedziałek bezskutecznie zapraszała na wspólnego live'a na jej koncie. Z kolei bardzo negatywnie wyrażała się na temat Ivana, Ani, Artura i Kamila, którzy - według niej - okazali się wyjątkowo nieszczerzy i niegodni kontynuowania znajomości po opuszczeniu wyspy. Na swoim Instastory ewidentnie kpiła z ich chamskich komentarzy na temat jej ust, które są według nich za duże. Niektóre filmiki usunęła zaraz po opublikowaniu, jednak sprytni fani zdążyli podłapać temat i odnosili się do wypowiedzi dziewczyny w komentarzach pod postami.

Jesteś najszczerszą osoba w "Hotelu...", a wszyscy zarzucają Ci fałszywość. Albo zrobione usta, mimo że wszyscy mają zrobione, oprócz Ciebie - pisała fanka w komentarzu.

Magda postanowiła odnieść się do komentarza.

Niestety hipokryzja level hard, jestem sama zaskoczona, jak plują jadem. Dziecinada - odpowiedziała Magda.

"Hotel Paradise 2" - Sonia i Artur

Wiadomo, że relacje po programie postanowiła kontynuować także Sonia z Arturem. Co ciekawe, w programie nic nie wskazywało na to, by mieli się ku sobie, jednak wspólne zdjęcia na Instagramie mogą być jasnym dowodem na to, że łączy ich coś silniejszego.

W poniedziałek na swoim Instastory Artur zwrócił się do swojej programowej partnerki - Dominiki i poprosił, żeby nie wypowiadała się negatywnie na jego temat. Zachowanie chłopaka jest równoznaczne z tym, że relacja pary się zakończyła i to najwyraźniej w nieciekawych stosunkach, skoro rozmawiają ze sobą za pośrednictwem relacji na Instastory.

Kolejną relacją, która przetrwała próbę czasu jest ta między Kamilem a Bartkiem. Ostatnio na ich Instagramach pojawiały się relacje z gali MFC, podczas której Bartek prezentował swoje umiejętności na ringu. Co ciekawe, towarzyszyły im także dziewczyny z pierwszej edycji "Hotelu Paradise", Marietta i Ania. Pierwsza z nich niedawno rozstała się z programowym partnerem, Chrisem.

