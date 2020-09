"Love Island". Historia relacji Oliwii i Igora. Teraz to na niego spłynęła fala hejtu

W "Love Island 2" coraz więcej emocji. Odkąd w programie pojawiła się Magda, Oliwia nie może spać już spokojnie. Igor, które od kilku tygodni skakał wokół niej, nagle okazał się niepewny swoich uczuć i przekierował je na nową uczestniczkę. Uwagę na niedojrzałe zachowanie chłopaka zwrócili także widzowie.

Na Igora z "Love Island. Wyspa miłości 2" spłynęła fala hejtu

Igor z "Love Island. Wyspa miłości 2" wzbudził dużo pozytywnych emocji wśród widzów. Chłopak przyjechał z Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w programie. Od razu jego uwagę zwróciła Oliwia i przez kilka dni para wydawała się być sobą ewidentnie zainteresowana. Wszystko zaczęło się psuć z dnia na dzień, gdy dziewczyna zaczęła dostrzegać różnice w ich charakterach i stwierdziła, że Igor nie potrafi się nią zająć, jest mało stanowczy i za młody. Powiedziała o swoich obawach chłopakowi, jednak on cały czas nie tracił zainteresowania i wierzył, że relacja przetrwa kryzys. Doszło nawet do momentu, w którym Oliwka nie wiedziała, czy Igor podoba jej się tak samo jak Mikołaj, który był nią wyraźnie zainteresowany i postanowiła spotykać się z jednym i z drugiem. Oczywiście z pełną świadomością chłopaków, że to robi.

Igor wyraźnie czuł się zasmucony zachowaniem Oliwii, która co chwilę zmieniała zdanie, jednak za każdym razem informowała go o swoich działaniach i myślach. Miał prawo czuć się jak na karuzeli, jednak on sam nie był tak szczery, jak mogłoby się wydawać. Gdy wreszcie Oliwia poczuła, że to z Igorem chciałaby dzielić swój czas, do programu weszła nowa uczestniczka, która wyraźnie przypadła mu do gustu.

Magda z "Love Island. Wyspa miłości 2" namieszała w relacji Igora

Igor z "Love Island. Wyspa miłości 2" stopniowo zbliżał się do Magdy, a Oliwii wciąż mówił, że może czuć się pewnie w ich relacji. Gdy jednak nowa uczestniczka otwarcie powiedziała, że chłopak jej się podoba i wybrała go na przeparowaniu, ten postanowił zakończyć relację z Oliwią. Czy słusznie? Raczej tak, ponieważ dziewczyna mocno mieszała mu w głowie, a zadeklarowała się dopiero w momencie, w którym poczuła się zagrożona.

Igor jednak też nie jest bez winy. Wcześniej cały czas zapewniał Oliwię o silnym uczucia i ogromnym zauroczeniu. Zaznaczył także, że nie byłby w stanie spojrzeć na inną dziewczynę tak jak na nią. Jak się okazało - potrafił i to nawet bardzo szybko. Od kilku dni jest w parze z Magdą i wyraźnie mają się ku sobie. Fani z kolei są podzieleni - jedni są zdegustowani brakiem stałości uczuć u Igora, inni cieszą się, że chłopak postawił kropkę przy relacji z toksyczną Oliwią.

Igor jak widać też nie jest zbyt stały w uczuciach. Od Oliwii odróżnia go tylko to, że potrafi kulturalniej się wypowiadać i jest mniej wybuchowy. Nie dalej niż kilka odcinków temu mówił Oliwii, że żadną się nie zainteresuje w tym programie i na nowe uczestniczki będzie patrzył jak na kobiety na ulicy. Nie dziwię się, że Magda ma teraz wątpliwości.

Albo ktoś jedzie Igora, albo ktoś jedzie Oliwie, ale tak naprawdę ani jedno ani drugie nie zachowało się dojrzale i fair w stosunku do siebie.

Ja się zraziłam do Igora, zachowuje się trochę jak psychiczny w stosunku do Oliwi - fakt, ona nie była fair, ale normalnie z Igorem rozmawiała. A ten co zrobił po rance z Magdą? Po co Oliwię jeszcze specjalnie dobija? W moich oczach stracił! - pisali zbulwersowani internauci.

Jesteście bardziej team Igor czy team Oliwia?

